ソロアーティストのNOA(ノア・24)が28日、東京・有明ガーデンで、2ndアルバム『Primary Colors』の発売記念イベントを開催。約1年3ヶ月ぶりとなるアルバムリリースを翌日に控える中、集まった600人のNOANA(ファンの総称)に向けて同作収録の3曲をパフォーマンスした。本作は「何色にも染まらない」というコンセプトを持つ1曲目「COLORS」から始まり、その後はタイトルが指す通りに、全14曲を「三原色」の“赤”(2〜7曲目)、“青”(8〜10曲目)、“緑”(11〜14曲目)とカテゴライズした1枚になっている。

そんな同作から、この日はリードシングル「COLORS」、3月のバースデーイベントで初披露した“青”の「YBOM(You've Been On my Mind)」「00:02(You & I)」を披露した。「COLORS」では、リズムマシンとシンセベースの重低音が生む独特なハネ感に合わせ、ダンスチーム・TEAM NOAと息の合ったフォーメーションダンスを披露。また、歌唱面ではツヤのあるハイトーンボイスなどの声色だけでなく、フェイクやブレスまでしっかりと“聞かせる”ことで、楽曲の持つ色気と力強さを最大限に表現した。この日はあいにくの天候でステージにも雨が吹き込む状態だったが、NOAは「今のところ風は大丈夫そう。“風男”なので止めておきました(笑)。でも気をつけてね」とジョークを交えてオーディエンスやダンサーを気遣いながら、キレのあるダンスとボーカルワークが光る「YBOM(You've Been On my Mind)」で畳みかけた。中盤ではアルバムの制作過程を回顧。タイトルやテーマについて「僕は日本語、英語、韓国語をしゃべるんですが、そのときに“三重人格”のような感覚も覚えていて、それを音楽に落とし込んでみたらどうなんだろうと思ったことがキッカケ」と言い、新たな挑戦として「今まで書いたことのない言葉を使う」などのこだわりも盛り込んだ結果、「自分の中で新しい発見もあったし、みなさんに届けるメッセージも新しいものになった感触があります」と誇った。自分自身でも使う言語ごとに変化を感じるようで、「韓国語をしゃべっているときは赤に近く、日本語は青、英語は緑…というように、キャラクターの違いがある」と自己分析。そして「それがレコーディングにも出ている」と語る。一方で、収録曲は赤・青・緑のカテゴリに分かれているものの、「赤から青に急激に変わるのではなく、グラデーションになっているんです。なので、色と色の変わり目の曲は赤だと感じる人もいれば、青だと感じる人もいると思います」と、本作ならではの楽しみ方も伝えた。その後、「YBOM(You've Been On my Mind)」のミュージックビデオ撮影について「韓国語でアドリブでお芝居をしているんですけど、(演技として)5〜6回連続でフラれました(笑)」と肩を落としたり、気分転換としてプライベートでドライブに行く際、「完成したアルバムを聞いています」と照れながら明かす場面などもあった。終盤では改めてアルバムのリリースを喜び、「このアルバムは制作期間もインスタライブを通して(ファンの)みなさんと共有していました」と振り返りつつ、今年1月から開催したファンクラブ限定ツアーで収録したファンの声をトラックへと落とし込んだ「00:02(You & I)」を含めて、「みんなと一緒に作って、みんなといたからこそ出来上がったアルバムです」と感謝。「みなさんにもどうか楽しんでほしい」と呼びかけた。そして「『Primary Colors』というアルバムをもって第2のチャプターが始まるので、みんなと一緒にステキな思い出を作っていきたい」と笑顔を見せ、最後に「00:02(You & I)」を届けてイベントを締めくくった。NOAは、12歳のときに滞在先の韓国の美容院でスカウトされ、韓国大手事務所「YG ENTERTAINMENT」のオーディションに合格。日本人初の練習生として韓国で6年間生活し、2018年に帰国した。帰国後は、自身で作曲、作詞、ダンスの振り付けまで手がけるトリリンガルソロアーティストとして活躍。TBS系22年10月期の火曜ドラマ『君の花になる』発の期間限定ボーイズグループ・8LOOM(ブルーム)のメンバーとしても活動し、23年2月に1stアルバム『NO.A』をリリースした。