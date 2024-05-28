引退のヴィツェルが代表復帰、クルトワは予定通り招集外…ベルギー代表25名が発表！【ユーロ2024】

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ベルギーサッカー協会(KBVB)は27日、ユーロ2024に臨むベルギー代表メンバー25名を発表した。

ドメニコ・テデスコ監督は登録可能な26名ではなく、25名を選出した。

噂されていたGKティボー・クルトワ(レアル・マドリー)は、当初の予想通りメンバー外に。一方で、2023年5月に代表を引退していたMFアクセル・ヴィツェル(アトレティコ・マドリー)が代表復帰を果たした。

その他、FWロメル・ルカク(ローマ)やMFケビン・デ・ブライネ(マンチェスター・シティ)、FWレアンドロ・トロサール(アーセナル)などが招集されている。

ベルギーは本大会でグループEに入っており、スロバキア代表、ルーマニア代表、ウクライナ代表と対戦する。

今回発表されたベルギー代表メンバーは以下の通り。

◆ベルギー代表メンバー25名

GK

コーエン・カスティールス(ヴォルフスブルク/ドイツ)

トーマス・カミンスキ(ルートン・タウン/イングランド)

マッツ・セルス(ノッティンガム・フォレスト/イングランド)

DF

ティモシー・カスターニュ(フルアム/イングランド)

マキシム・デ・カイパー(クラブ・ブルージュ)

ゼノ・デバスト(アンデルレヒト)

バウト・ファエス(レスター・シティ/イングランド)

トーマス・ムニエ(トラブゾンスポル/トルコ)

アルトゥール・テアテ(スタッド・レンヌ/フランス)

ヤン・ヴェルトンゲン(アンデルレヒト)

MF

ヤニク・カラスコ(アル・シャバブ/サウジアラビア)

ケビン・デ・ブライネ(マンチェスター・シティ/イングランド)

チャールズ・デ・ケテラエル(アタランタ/イタリア)

オレル・マンガラ(ノッティンガム・フォレスト/イングランド)

アマドゥ・オナナ(エバートン/イングランド)

ユーリ・ティーレマンス(アストン・ビラ/イングランド)

アーサー・フェルメーレン(アトレティコ・マドリー/スペイン)

アステル・ブランクス(ヴォルフスブルク/ドイツ)

アクセル・ヴィツェル(アトレティコ・マドリー/スペイン)

FW

ヨハン・バカヨコ(PSV/オランダ)

ジェレミー・ドク(マンチェスター・シティ/イングランド)

ロメル・ルカク(ローマ/イタリア)

ドディ・ルケバキオ(セビージャ/スペイン)

ロイス・オペンダ(RBライプツィヒ/ドイツ)

レアンドロ・トロサール(アーセナル/イングランド)