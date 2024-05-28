引退のヴィツェルが代表復帰、クルトワは予定通り招集外…ベルギー代表25名が発表！【ユーロ2024】
ベルギーサッカー協会(KBVB)は27日、ユーロ2024に臨むベルギー代表メンバー25名を発表した。
ドメニコ・テデスコ監督は登録可能な26名ではなく、25名を選出した。
噂されていたGKティボー・クルトワ(レアル・マドリー)は、当初の予想通りメンバー外に。一方で、2023年5月に代表を引退していたMFアクセル・ヴィツェル(アトレティコ・マドリー)が代表復帰を果たした。
その他、FWロメル・ルカク(ローマ)やMFケビン・デ・ブライネ(マンチェスター・シティ)、FWレアンドロ・トロサール(アーセナル)などが招集されている。
ベルギーは本大会でグループEに入っており、スロバキア代表、ルーマニア代表、ウクライナ代表と対戦する。
今回発表されたベルギー代表メンバーは以下の通り。
◆ベルギー代表メンバー25名
GK
コーエン・カスティールス(ヴォルフスブルク/ドイツ)
トーマス・カミンスキ(ルートン・タウン/イングランド)
マッツ・セルス(ノッティンガム・フォレスト/イングランド)
DF
ティモシー・カスターニュ(フルアム/イングランド)
マキシム・デ・カイパー(クラブ・ブルージュ)
ゼノ・デバスト(アンデルレヒト)
バウト・ファエス(レスター・シティ/イングランド)
トーマス・ムニエ(トラブゾンスポル/トルコ)
アルトゥール・テアテ(スタッド・レンヌ/フランス)
ヤン・ヴェルトンゲン(アンデルレヒト)
MF
ヤニク・カラスコ(アル・シャバブ/サウジアラビア)
ケビン・デ・ブライネ(マンチェスター・シティ/イングランド)
チャールズ・デ・ケテラエル(アタランタ/イタリア)
オレル・マンガラ(ノッティンガム・フォレスト/イングランド)
アマドゥ・オナナ(エバートン/イングランド)
ユーリ・ティーレマンス(アストン・ビラ/イングランド)
アーサー・フェルメーレン(アトレティコ・マドリー/スペイン)
アステル・ブランクス(ヴォルフスブルク/ドイツ)
アクセル・ヴィツェル(アトレティコ・マドリー/スペイン)
FW
ヨハン・バカヨコ(PSV/オランダ)
ジェレミー・ドク(マンチェスター・シティ/イングランド)
ロメル・ルカク(ローマ/イタリア)
ドディ・ルケバキオ(セビージャ/スペイン)
ロイス・オペンダ(RBライプツィヒ/ドイツ)
レアンドロ・トロサール(アーセナル/イングランド)
ドメニコ・テデスコ監督は登録可能な26名ではなく、25名を選出した。
噂されていたGKティボー・クルトワ(レアル・マドリー)は、当初の予想通りメンバー外に。一方で、2023年5月に代表を引退していたMFアクセル・ヴィツェル(アトレティコ・マドリー)が代表復帰を果たした。
ベルギーは本大会でグループEに入っており、スロバキア代表、ルーマニア代表、ウクライナ代表と対戦する。
今回発表されたベルギー代表メンバーは以下の通り。
◆ベルギー代表メンバー25名
GK
コーエン・カスティールス(ヴォルフスブルク/ドイツ)
トーマス・カミンスキ(ルートン・タウン/イングランド)
マッツ・セルス(ノッティンガム・フォレスト/イングランド)
DF
ティモシー・カスターニュ(フルアム/イングランド)
マキシム・デ・カイパー(クラブ・ブルージュ)
ゼノ・デバスト(アンデルレヒト)
バウト・ファエス(レスター・シティ/イングランド)
トーマス・ムニエ(トラブゾンスポル/トルコ)
アルトゥール・テアテ(スタッド・レンヌ/フランス)
ヤン・ヴェルトンゲン(アンデルレヒト)
MF
ヤニク・カラスコ(アル・シャバブ/サウジアラビア)
ケビン・デ・ブライネ(マンチェスター・シティ/イングランド)
チャールズ・デ・ケテラエル(アタランタ/イタリア)
オレル・マンガラ(ノッティンガム・フォレスト/イングランド)
アマドゥ・オナナ(エバートン/イングランド)
ユーリ・ティーレマンス(アストン・ビラ/イングランド)
アーサー・フェルメーレン(アトレティコ・マドリー/スペイン)
アステル・ブランクス(ヴォルフスブルク/ドイツ)
アクセル・ヴィツェル(アトレティコ・マドリー/スペイン)
FW
ヨハン・バカヨコ(PSV/オランダ)
ジェレミー・ドク(マンチェスター・シティ/イングランド)
ロメル・ルカク(ローマ/イタリア)
ドディ・ルケバキオ(セビージャ/スペイン)
ロイス・オペンダ(RBライプツィヒ/ドイツ)
レアンドロ・トロサール(アーセナル/イングランド)