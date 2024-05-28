梅雨前線や低気圧の影響で、大気の状態が不安定になり、各地で激しい雨を観測しています。

5月28日（火）午後6時半現在の交通情報です。

【東海道新幹線】

■沿線で大雨や線状降水帯発生、強風の予報があるため、天候等の状況により、遅れや運転見合わせ、列車の運休が発生する場合あり。



JR東海は、線状降水帯発生の時間帯によっては、旅行の最終目的地までたどり着けない可能性があるため、今後の情報に注意するよう呼びかけています。

【JR在来線】

■高山線

美濃太田～猪谷 終日 運転見合わせ



運休（下り線）

特急ひだ13号 名古屋～富山

特急ひだ15号 名古屋～高山

特急ひだ17号 名古屋～高山

特急ひだ19号 名古屋～高山

（上り線）

特急ひだ14号 富山～名古屋

特急ひだ16号 高山～名古屋

特急ひだ18号 高山～名古屋

特急ひだ20号 富山～名古屋

特急ひだ36号 高山～大阪

一部区間で運休

（下り線）

特急ひだ11号 高山～富山

■中央線

運休

（下り線）

特急しなの25号 名古屋～長野

（上り線）

特急しなの22号 長野～名古屋



一部区間で運休

（下り線）

特急しなの21号 名古屋～松本

特急しなの23号 名古屋～松本

（上り線）

特急しなの24号 松本～名古屋

特急しなの26号 松本～名古屋

■東海道線

午後6時頃から、上下線で通常より本数を減らして運行

■東海道線・北陸線 運休

（下り線）

特急しらさぎ13号 名古屋～敦賀

特急しらさぎ15号 名古屋～敦賀



（上り線）

特急しらさぎ14号 敦賀～名古屋

特急しらさぎ16号 敦賀～名古屋

■参宮線 強風のため運転見合わせ

伊勢市～鳥羽（上下線）

飛行機・高速道路など

【名鉄】

■通常通り運行



【近鉄】

■通常通り運行

【セントレア】

■FDA 高知便 高知空港で視界不良のため2便欠航（発着）

【県営名古屋空港】

■欠航なし



【高速道路】

■安房峠道路 中ノ湯IC～平湯IC 上下

通行止め 午後1時15分～

■東海北陸道 美濃IC～白鳥IC 上下

通行止め 午後5時～



■東海環状道 関広見IC～山県IC 内外

通行止めの可能性 正午～午後6時（見込み）