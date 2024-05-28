【交通情報】終日運転見合わせの路線も「電車（JR・名鉄・近鉄）」「新幹線」「飛行機（セントレア・県営名古屋）」「高速道路」（28日午後6時半現在）
梅雨前線や低気圧の影響で、大気の状態が不安定になり、各地で激しい雨を観測しています。
5月28日（火）午後6時半現在の交通情報です。
【東海道新幹線】
■沿線で大雨や線状降水帯発生、強風の予報があるため、天候等の状況により、遅れや運転見合わせ、列車の運休が発生する場合あり。
JR東海は、線状降水帯発生の時間帯によっては、旅行の最終目的地までたどり着けない可能性があるため、今後の情報に注意するよう呼びかけています。
【JR在来線】
■高山線
美濃太田～猪谷 終日 運転見合わせ
運休（下り線）
特急ひだ13号 名古屋～富山
特急ひだ15号 名古屋～高山
特急ひだ17号 名古屋～高山
特急ひだ19号 名古屋～高山
（上り線）
特急ひだ14号 富山～名古屋
特急ひだ16号 高山～名古屋
特急ひだ18号 高山～名古屋
特急ひだ20号 富山～名古屋
特急ひだ36号 高山～大阪
一部区間で運休
（下り線）
特急ひだ11号 高山～富山
■中央線
運休
（下り線）
特急しなの25号 名古屋～長野
（上り線）
特急しなの22号 長野～名古屋
一部区間で運休
（下り線）
特急しなの21号 名古屋～松本
特急しなの23号 名古屋～松本
（上り線）
特急しなの24号 松本～名古屋
特急しなの26号 松本～名古屋
■東海道線
午後6時頃から、上下線で通常より本数を減らして運行
■東海道線・北陸線 運休
（下り線）
特急しらさぎ13号 名古屋～敦賀
特急しらさぎ15号 名古屋～敦賀
（上り線）
特急しらさぎ14号 敦賀～名古屋
特急しらさぎ16号 敦賀～名古屋
■参宮線 強風のため運転見合わせ
伊勢市～鳥羽（上下線）
飛行機・高速道路など
【名鉄】
■通常通り運行
【近鉄】
■通常通り運行
【セントレア】
■FDA 高知便 高知空港で視界不良のため2便欠航（発着）
【県営名古屋空港】
■欠航なし
【高速道路】
■安房峠道路 中ノ湯IC～平湯IC 上下
通行止め 午後1時15分～
■東海北陸道 美濃IC～白鳥IC 上下
通行止め 午後5時～
■東海環状道 関広見IC～山県IC 内外
通行止めの可能性 正午～午後6時（見込み）