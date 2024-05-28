ROTTENGRAFFTY、1年7ヵ月ぶりの最新曲「暁アイデンティティ」のリリースが決定
結成25周年のROTTENGRAFFTYが、1年7ヵ月ぶりの最新曲「暁アイデンティティ」を5月30日(木)にリリースする。
「暁アイデンティティ」は、今のROTTENGRAFFTYの熱量を1分間に濃縮して閉じ込めた、疾走感のあるハードコアパンク。すでにライブでも盛り上がりをみせており、彼らの人気ナンバーになりつつある楽曲だ。
テレビ朝日系「ワールドプロレスリング」6月・7月度ファイティングミュージック、そして新日本プロレス「レック Presents BEST OF THE SUPER Jr.31」&「レック Presents DOMINION 6.9 in OSAKA-JO HALL 〜BEST OF THE SUPER Jr.31決勝戦〜」大会テーマソングにもなっている。
リリース情報
2024年5月30日(木)配信
Linkfire: https://jvcmusic.lnk.to/akatsukiidentity
ライブ・イベント情報
※全公演ゲスト有
5月28日(火) 広島SECOND CRUTCH
5月30日(木) 高松DiME
6月10日(月) KYOTO MUSE
6月18日(火) 横浜F.A.D
6月20日(木) 富山SOUL POWER
6月25日(火) 和歌山CLUB GATE
6月27日(木) 柳ヶ瀬ANTS
7月10日(水) 長野CLUB JUNK BOX
7月17日(水) 千葉LOOK
7月30日(火) 八戸FOR ME
8月1日(木) 郡山HIP SHOT JAPAN
8月6日(火) 甲府KAZOO HALL
8月8日(木) 福井CHOP
8月27日(火) 周南RISING HALL ※振替公演
8月29日(木) 徳島club GRINDHOUSE
9月10日(火) 神戸太陽と虎
9月12日(木) 米子AZTIC laughs
9月24日(火) 秋田club SWINDLE
9月26日(木) 盛岡club CHANGE WAVE
料金：\4,610(税込)
※未就学児入場不可・ドリンク代別途必要（山形はドリンク代不要）
https://eplus.jp/rotten-g/
ライブ・イベント情報
2024年10月6日(日) 京都パルスプラザ
OPEN 16:00 / START 17:00
スタンディング：\6,710(税込)
※未就学児童のご入場はお断り致します。
https://eplus.jp/rotten-g/
金色シート（指定席）：\17,710(税込)
※小学生以上有料、未就学児童は座席が必要な場合有料
※購入特典:金色シート専用PASS / おみや
※事前配送のみ。(席番入りラミパス ※610倶楽部先行で購入した方は名前入り。/ おみや引換券)
※おみやは当日会場にてお渡しとなります。
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