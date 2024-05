結成25周年のROTTENGRAFFTYが、1年7ヵ月ぶりの最新曲「暁アイデンティティ」を5月30日(木)にリリースする。「暁アイデンティティ」は、今のROTTENGRAFFTYの熱量を1分間に濃縮して閉じ込めた、疾走感のあるハードコアパンク。すでにライブでも盛り上がりをみせており、彼らの人気ナンバーになりつつある楽曲だ。テレビ朝日系「ワールドプロレスリング」6月・7月度ファイティングミュージック、そして新日本プロレス「レック Presents BEST OF THE SUPER Jr.31」&「レック Presents DOMINION 6.9 in OSAKA-JO HALL 〜BEST OF THE SUPER Jr.31決勝戦〜」大会テーマソングにもなっている。

リリース情報

配信シングル「暁アイデンティティ」





Linkfire: https://jvcmusic.lnk.to/akatsukiidentity

配信シングル「暁アイデンティティ」2024年5月30日(木)配信Linkfire: https://jvcmusic.lnk.to/akatsukiidentity

ライブ・イベント情報

<ROTTENGRAFFTY 25th Anniversary "Blown in the Reborn Tour">

※全公演ゲスト有

5月28日(火) 広島SECOND CRUTCH

5月30日(木) 高松DiME

6月10日(月) KYOTO MUSE

6月18日(火) 横浜F.A.D

6月20日(木) 富山SOUL POWER

6月25日(火) 和歌山CLUB GATE

6月27日(木) 柳ヶ瀬ANTS

7月10日(水) 長野CLUB JUNK BOX

7月17日(水) 千葉LOOK

7月30日(火) 八戸FOR ME

8月1日(木) 郡山HIP SHOT JAPAN

8月6日(火) 甲府KAZOO HALL

8月8日(木) 福井CHOP

8月27日(火) 周南RISING HALL ※振替公演

8月29日(木) 徳島club GRINDHOUSE

9月10日(火) 神戸太陽と虎

9月12日(木) 米子AZTIC laughs

9月24日(火) 秋田club SWINDLE

9月26日(木) 盛岡club CHANGE WAVE

料金:\4,610(税込)

※未就学児入場不可・ドリンク代別途必要(山形はドリンク代不要)

https://eplus.jp/rotten-g/

<ROTTENGRAFFTY 25th Anniversary "Blown in the Reborn Tour">※全公演ゲスト有5月28日(火) 広島SECOND CRUTCH5月30日(木) 高松DiME6月10日(月) KYOTO MUSE6月18日(火) 横浜F.A.D6月20日(木) 富山SOUL POWER6月25日(火) 和歌山CLUB GATE6月27日(木) 柳ヶ瀬ANTS7月10日(水) 長野CLUB JUNK BOX7月17日(水) 千葉LOOK7月30日(火) 八戸FOR ME8月1日(木) 郡山HIP SHOT JAPAN8月6日(火) 甲府KAZOO HALL8月8日(木) 福井CHOP8月27日(火) 周南RISING HALL ※振替公演8月29日(木) 徳島club GRINDHOUSE9月10日(火) 神戸太陽と虎9月12日(木) 米子AZTIC laughs9月24日(火) 秋田club SWINDLE9月26日(木) 盛岡club CHANGE WAVE料金:\4,610(税込)※未就学児入場不可・ドリンク代別途必要(山形はドリンク代不要)https://eplus.jp/rotten-g/

ライブ・イベント情報

<ROTTENGRAFFTY 25th Anniversary 響都グラフティー>

2024年10月6日(日) 京都パルスプラザ

OPEN 16:00 / START 17:00

スタンディング:\6,710(税込)

※未就学児童のご入場はお断り致します。

https://eplus.jp/rotten-g/

金色シート(指定席):\17,710(税込)

※小学生以上有料、未就学児童は座席が必要な場合有料

※購入特典:金色シート専用PASS / おみや

※事前配送のみ。(席番入りラミパス ※610倶楽部先行で購入した方は名前入り。/ おみや引換券)

※おみやは当日会場にてお渡しとなります。

<ROTTENGRAFFTY 25th Anniversary 響都グラフティー>2024年10月6日(日) 京都パルスプラザOPEN 16:00 / START 17:00スタンディング:\6,710(税込)※未就学児童のご入場はお断り致します。https://eplus.jp/rotten-g/金色シート(指定席):\17,710(税込)※小学生以上有料、未就学児童は座席が必要な場合有料※購入特典:金色シート専用PASS / おみや※事前配送のみ。(席番入りラミパス ※610倶楽部先行で購入した方は名前入り。/ おみや引換券)※おみやは当日会場にてお渡しとなります。

■関連リンク

◆ROTTENGRAFFTY オフィシャルサイト

◆ROTTENGRAFFTY オフィシャルTwitter

◆ROTTENGRAFFTY オフィシャルInstagram

◆ROTTENGRAFFTY オフィシャルTwitter◆ROTTENGRAFFTY オフィシャルInstagram

ROTTENGRAFFTYは、10月6日(日)の「逆ロットンの日」には京都パルスプラザ単独公演<響都グラフティー>の開催も控えている。