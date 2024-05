MAN WITH A MISSIONがUK & ヨーロッパツアー<MAN WITH A MISSION UK & Europe Tour 2024 “Kizuna no Kiseki” Powered by Crunchyroll>の開催が決定した。先日発表した北米ツアーと同じく、UK & ヨーロッパツアーも、2023年にリリースし近年の代表曲のひとつにもなった『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』オープニングテーマである「絆ノ奇跡」がツアータイトルとなっており、世界のアニメ配信会社・Crunchyrollがサポートする。

<MAN WITH A MISSION UK & Europe Tour 2024 “Kizuna no Kiseki” Powered by Crunchyroll>

2024/08/31 (Sat) London / O2 Forum Kentish Town

2024/09/01(Sun) Amsterdam / Melkweg

2024/09/04(Wed) Paris / Le Trianon

2024/09/05(Thu) Berlin / Astra Kulturhaus

2024/09/07(Sat) Köln / E-Werk



チケット

▼Crunchyroll先行販売(※日本時間)

5/28 06:00PM〜

▼一般発売

5/31 06:00PM〜



詳細:https://www.mwamjapan.info/pages/knk

<MAN WITH A MISSION North America Tour 2024 “Kizuna no Kiseki” Powered by Crunchyroll>

2024/06/25 (Tue) New York / Irving Plaza *

2024/06/27 (Thu) Chicago / House of Blues *

2024/06/29 (Sat) Morrison / Red Rocks Amphitheater **

2024/06/30 (Sun) Denver / Cervantes Masterpiece Ballroom **

2024/07/02 (Tue) Los Angeles / Belasco *

2024/07/05 (Fri) Mexico / Pabellón Oeste *



* 単独公演 "Powered by Crunchyroll"

** W/ 311 and more

※チケット販売中

<FUN WITH A MISSION TOUR 2024>

5/28(火) 新潟・新潟県民会館 大ホール

5/29(水) 新潟・新潟県民会館 大ホール

6/ 3(月) 福岡・Zepp Fukuoka

6/ 4(火) 福岡・Zepp Fukuoka

6/ 8(土) 東京・東京体育館

6/ 9(日) 東京・東京体育館

UK & ヨーロッパツアーは、8月31日ロンドンのO2 Forum Kentish Townを皮切りに、アムステルダム、パリ、ベルリン、ケルン の計5都市を巡る。