南中国海に広がる多彩な風景
南中国海の夕焼け空。（5月1日撮影、海口＝新華社記者/蒲暁旭）
【新華社海口5月28日】南中国海は春から夏にかけて波風が比較的穏やかになる。雲や日の出、日の入りがさまざまな表情を見せ、刻々と移り変わる風景を生み出す。
25日、朝焼けの南中国海。（海口＝新華社記者/蒲暁旭）
25日、南中国海の日の出。（海口＝新華社記者/蒲暁旭）
南中国海の夕焼け空。（5月1日撮影、海口＝新華社記者/蒲暁旭）
南中国海の夕焼け空。（5月1日撮影、海口＝新華社記者/蒲暁旭）
南中国海の夕焼け空。（4月9日撮影、海口＝新華社記者/蒲暁旭）
南中国海の夕焼け空。（4月20日撮影、海口＝新華社記者/蒲暁旭）
南中国海の夕焼け空。（5月5日撮影、海口＝新華社記者/蒲暁旭）
16日、南中国海の夕景。（海口＝新華社記者/蒲暁旭）
南中国海に沈む夕日。（2023年3月24日撮影、海口＝新華社配信/丁永昌）
南中国海に沈む夕日。（2023年3月24日撮影、海口＝新華社配信/丁永昌）
南中国海に沈む夕日。（4月24日撮影、海口＝新華社記者/蒲暁旭）
南中国海に現れた虹。（5月10日撮影、海口＝新華社記者/蒲暁旭）
南中国海を照らす月。（4月25日撮影、海口＝新華社記者/蒲暁旭）
南中国海の星空。（4月3日撮影、海口＝新華社記者/蒲暁旭）