【コメダ珈琲店×天空の抹茶:コラボ商品】6月5日より季節限定で販売価格:650円~

コメダは、全国の「コメダ珈琲店」にて静岡県の山間地域で栽培される「天空の抹茶」とのコラボ商品を6月5日より季節限定で販売する。価格は650円より。

「天空の抹茶」とのコラボでは、ふくよかな旨みと甘みの中にある茶葉本来の上質な苦みを活かした3種のメニューをラインナップ。ほかほかのデニッシュパンに「天空の抹茶」を使用した抹茶ソースをかけ、ソフトクリームと黒蜜、きな粉をトッピングした「シロノワール 天空の抹茶」のほか、「クロネージュ 天空の抹茶」、「ジェリコ 天空の抹茶」が登場する。

コラボ商品は7月上旬頃まで販売予定。店舗によって価格や販売状況が異なるため注意が必要となる。

(C) 2024 KOMEDA Co., Ltd.