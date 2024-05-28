SHINee キー、約6年ぶりとなる日本オリジナル作品で初のシングル「Tongue Tied」を8月7日にリリース！

SHINeeのキーが、1stミニアルバム「Hologram」以来、約6年ぶりとなる日本オリジナル作品で初のシングル「Tongue Tied」（読み方：タン タイド）を8月7日（水）に発売する。多彩な魅力でマルチな活躍を続けるキーの、初の日本オリジナルシングル「Tongue Tied」はタイトル曲「Tongue Tied」と、カップリング曲「Fresh」の全2曲を収録。

今作は全4形態あり、特別仕様のUNIVERSAL MUSIC STORE限定盤（Tarot Card Ver. ピクチャーレーベル仕様）は、ボックス型のパッケージに、1枚ずつ違う絵柄がデザインされた22種のタロットカードが入っており、今作ならではと言えるユニークな仕掛けが施されている。また、コンセプトビジュアルを存分に楽しめる48ページの撮り下ろしフォトブックやスペシャルステッカーシートも封入されており、ボリューム満点の内容となっている。なお、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤（Tarot Card Ver. ピクチャーレーベル仕様） が確実に購入できるのは6月17日（月）までとなっているので、ご予約はお早めに。初回生産限定盤（Freaky Ver. / Unrealistic Ver.）、通常盤（Occult Ver.）も、タイトル曲である「Tongue Tied」のどこか不思議で夢幻的な世界観が全て異なるビジュアルで表現されており、楽曲だけでなくパッケージでもキーの魅力を存分に楽しめる作品となっている。さらに、「Tongue Tied」発売を記念した購入者イベントの開催が決定。対象商品を対象ショップにて、予約、または購入すると抽選で、東京／大阪で開催される握手会、トーク会、そして［2024 KEY LAND ON:AND ON ㏌ JAPAN］の東京／兵庫公演での「リハーサル見学」に参加することができる。イベント毎に、対象商品、予約方法、販売ショップが異なるので、詳細はオフィシャルホームページでチェックを。

■商品概要

New Single「Tongue Tied」

配信日：6月26日（水）

発売日：8月7日（水）



◯UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤（Tarot Card Ver. ピクチャーレーベル仕様）

【CD】+【Photobook】+【Major Arcana Card】+【Special Sticker Sheet】+【Special Lyric Sheet】+【Photocard】

※22種タロットカード付スペシャルボックス仕様

サイズ：W130mm × H170mm

価格：\4,500（税抜\4,091） / PDCN-5922



[CD]

1. Tongue Tied

2. Fresh

[Photobook] Tarot Card Ver. 撮り下ろしフォトブック 48P

[Major Arcana Cards] Tarot Card Ver.絵柄 22枚

[Special Sticker Sheet] Tarot Card Ver.絵柄 1枚

[Special Lyrics Sheet] Tarot Card Ver.絵柄 1枚

[Photocard] Tarot Card Ver.絵柄 全3種中ランダム1種



◯初回生産限定盤（Freaky Ver.）

【CD】+【Lyric Booklet】+【Photocard】

価格：\2,000（税抜\1,818） / UPCH-89571



[CD]

1. Tongue Tied

2. Fresh

[Lyric Booklet] Freaky Ver. 撮り下ろしリリックブックレット 24P

[Photocard] Freaky Ver.絵柄 全2種中ランダム1枚



◯初回生産限定盤（Unrealistic Ver.）

【CD】+【Lyric Booklet】+【Photocard】

価格：\2,000（税抜\1,818） / UPCH-89572



[CD]

1. Tongue Tied

2. Fresh

[Lyric Booklet] Unrealistic Ver. 撮り下ろしリリックブックレット 24P

[Photocard] Unrealistic Ver.絵柄 全2種中ランダム1枚



◯通常盤（Occult Ver.）

【CD】+【Lyric Booklet】+【Photocard】

価格：\2,000（税抜\1,818） / UPCH-80611



[CD]

1. Tongue Tied

2. Fresh

[Lyric Booklet] Occult Ver. 撮り下ろしリリックブックレット 24P

[Photocard] Occult Ver. 全2種中ランダム1枚



■購入者抽選イベント情報

KEY「Tongue Tied」発売記念「握手会」「トーク会」

◯会場・日時

東京会場 2024年7月4日（木）時間未定＠東京都内某所

大阪会場 2024年8月13日（火）時間未定＠大阪市内某所



◯招待人数

「握手会」各会場500名様／計1,000名様

「トーク会」各会場500名様／計1,000名様

※時間・会場・イベント等の詳細は、ご当選者様へのみご案内いたします。

※実施時間決定により、当日ご参加いただけない場合でも、キャンセルや商品代金の返金及び振り替えは出来ませんので、予めご了承の上、ご応募下さいますようお願い申し上げます。



◯応募期間

「握手会」「トーク会」東京会場：2024年6月4日（火）〜6月17日（月）23:59まで

「握手会」「トーク会」大阪会場：2024年6月4日（火）〜7月22日（月）23:59まで



KEY「Tongue Tied」発売記念「リハーサル見学」

◯会場・日時

「2024 KEY LAND ON:AND ON ㏌ JAPAN」公演会場

東京 2024年7月7日（日）国立代々木競技場第一体育館

兵庫 2024年8月11日（日）/12日（月・祝）神戸ワールド記念ホール



◯応募期間

東京公演・国立代々木競技場第一体育館：2024年6月4日（火）〜6月17日（火）23:59まで

兵庫公演・神戸ワールド記念ホール：2024年6月4日（火）〜7月22日（月）23:59まで



○招待人数

東京 国立代々木競技場第一体育館：500名様

兵庫 神戸ワールド記念ホール：各日300名様／計600名様

※公演前に行われるリハーサルをご観覧いただく企画へのご招待となります。

時間など詳細は、ご当選者様へのみご案内いたします。

※実施時間決定により、当日ご参加いただけない場合でも、キャンセルや商品代金の返金及び振り替えは出来ませんので、予めご了承の上、ご応募下さいますようお願い申し上げます。



【CDショップ/ストア別購入特典】

TOWER RECORDS/TOWER RECORDS ONLINE：スマホサイズステッカー（TOWER RECORDS Ver.）

HMV：スマホサイズステッカー（HMV Ver.）

Amazon.co.jp：メガジャケ

楽天ブックス：クリアファイル（A5）

UNIVERSAL MUSIC STORE：クリアポスター（A4）

Weverse shop Japan：トレカ

その他一般店・オンラインショップ：フォトカード



※一部お取扱いのない店舗・オンラインショップもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせください。

※一部オンラインショップでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求めください。

※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

※シングルの初回限定盤または通常盤、いずれか1枚購入につき1つ特典を差し上げます。

※オリジナル特典対象店舗では共通特典は対象外となります。

※本商品販売に関するご質問については、ファンクラブにお問い合わせいただいても対応できかねます。



■関連リンク

SHINee日本公式サイト