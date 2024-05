韓国はもちろん、日本でも人気・注目度ともに急上昇中! YG ENTERTAINMENTの新人ガールズグループBABYMONSTERから、Kstyleをご覧の皆さんにメッセージが到着しました!5月11日と12日、東京・有明アリーナにて日本初ファンミーティングとなる「[BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE] IN JAPAN」を成功裏に開催した彼女たち。動画でメンバーたちは、日本ファンと初めて対面した感想を日本語で伝えています。また、「ミュージックステーション」や「CDTVライブ!ライブ!」などで披露し、日本でも話題を集めている最新曲「SHEESH」のダンスポイントも教えてくれたので、ファンは要チェックです!

BABYMONSTERは4月1日、1stミニアルバム「BABYMONS7ER」で完全体デビュー。同作はリリース直後、初動売上が40万枚を突破し、タイトル曲「SHEESH」のMVは公開10日で1億回再生を突破するなど、飛ぶ鳥を落とす勢いを見せ話題に。日本での注目度も高く、相次ぐテレビ出演はもちろん、8月18日(日)に千葉・ZOZOマリンスタジアムにて開催される「SUMMER SONIC 2024」のラインナップにも名を連ね、音楽ファンの熱い関心が寄せられています。