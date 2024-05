MAN WITH A MISSION、北米ツアーに続いてUK＆ヨーロッパツアー開催決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「各地で皆さんに会えるのが待ちきれません」(Jean-Ken Johnny)

MAN WITH A MISSIONが先日発表した北米ツアーに続き、UK&ヨーロッパツアー『MAN WITH A MISSION UK & Europe Tour 2024 “Kizuna no Kiseki” Powered by Crunchyroll』を開催することをが決定した。

これまで、テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』第5期第2クールのオープニングテーマ、『ヴィンランド・サガ』SEASON1第2クールのオープニングテーマ、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』第1クールオープニングテーマ、『七つの大罪』第2クールのオープニングテーマなど日本国内はもちろんのこと、海外ファンからの支持も多く集める数々のアニメ主題歌を担当してきたMAN WITH A MISSION。

今回決定したUK & ヨーロッパツアーも先日発表した北米ツアーと同じく、2023年にリリースし近年の代表曲のひとつにもなった『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』オープニングテーマである「絆ノ奇跡」がツアータイトルとなっており、世界のアニメ配信会社「Crunchyroll」がサポート。

8月31日のロンドンのO2 Forum Kentish Townを皮切りに、アムステルダム、パリ、ベルリン、ケルンの計5都市を巡る。

ライブ情報

MAN WITH A MISSION UK & Europe Tour 2024 “Kizuna no Kiseki” Powered by Crunchyroll

08/31(土)London / O2 Forum Kentish Town

09/01(日)Amsterdam / Melkweg

09/04(水)Paris / Le Trianon

09/05(木)Berlin / Astra Kulturhaus

09/07(土)Koln / E-Werk

UK&ヨーロッパツアー特設サイト

https://www.mwamjapan.info/pages/knk

MAN WITH A MISSION OFFICIAL SITE

http://www.mwamjapan.info/