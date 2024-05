1978年にNHKで放送され、宮崎駿さんの初監督作品として今なお熱く語り継がれている名作アニメ「未来少年コナン」にちなんだオリジナル日本酒「純米吟醸 うまそう」が発売されることになりました。岐阜県の酒造「奥飛騨酒造株式会社」が製造。2024年5月28日(火)から、予約受付が始まっています。



【写真】これが「うまそう」だ!うまそう!

株式会社Nexus(東京都渋谷区)が企画。価格は5500円(税込)で、商品は2024年6月18日(火)から順次発送予定となっています。



「純米吟醸 うまそう」は「未来少年コナン」のヒロイン・ラナの故郷であり、自然あふれるハイハーバーにお土産屋があったら?…をイメージしたお酒です。ジムシーが飼っている子豚の「うまそう」と「はいはあばあ」の芋判をあしらった素朴なデザインながら、お酒自体は太陽エネルギーをたくさん蓄えて豊かに育った酒米による風味端麗な味わいとなっています。ハイハーバー名物「うまそう」、ファンならずとも気になる一品です。



同社の担当者は「豚肉の生姜焼き、回鍋肉、豚バラ角煮、ポークカツレツなど、豚肉を使用した料理と合わせるのがオススメです」とPRしています。



■商品名 :未来少年コナンコラボ日本酒「純米吟醸 うまそう」

■価格:5500円(税込)

■内容量:720ml

■種別:純米吟醸

■アルコール分:15度

■日本酒度:+1

■権利表記:© NIPPON ANIMATION CO., LTD. ©Nexus Co., Ltd.

■販売場所:酒繋オンラインショップ■製造者:奥飛騨酒造株式会社