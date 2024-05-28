¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁí°Õ¡¢¾¡Éé´ª¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×À¾Éð¡¦ÈÓÅÄËÜÉôÄ¹¤¬ÅÏÊÕGM·ó´ÆÆÄÂå¹Ô¤Ø¤ÎÂÎÀ©ÊÑ¹¹¤òÀâÌÀ¡¡Íèµ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌ¤Äê¡×
¡¡¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡¦ÃæÆü¡½À¾Éð¡Ê28Æü¡¢¥Ñ¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÅÏÊÕGM·ó´ÆÆÄÂå¹Ô¤Ç¤ÎàÂÎÀ©ÊÑ¹¹½éÆüá¤È¤Ê¤Ã¤¿28Æü¤Î»î¹çÁ°¡¢À¾Éð¡¦ÈÓÅÄµåÃÄËÜÉôÄ¹¤¬¾¾°æ´ÆÆÄµÙÍÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿°ìÏ¢¤Î¿Í»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¸·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢µåÃÄ¤Ç²¿²ó¤â¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¤Þ¤ºÀâÌÀ¡£ÊÔÀ®¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅÏÊÕGM¤¬¸½¾ì¤Î¥È¥Ã¥×¤â·ó¤Í¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤À¤¬¡¢ÄãÌÂ¤¹¤ë¸½¾õÂÇÇË¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò²Ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÂå¹Ô´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡ÖGM¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁí°Õ¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê´ÆÆÄ¤Î¡Ë·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤·¡¢º£¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢GM¤¬ÊÔÀ®¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤â¤ß¤ó¤ÊÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¾¡Éé´ª¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¾¡Éé»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¸·¤·¤¤ÌÌ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆüËÜ°ì¤Ë¤âÆ³¤¤¤¿´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤ÈÇ½ÎÏ¤âÉ¾²Á¤·¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Íèµ¨°Ê¹ß¤ÎÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤Þ¤µ¤·¤¯º£¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Àè¤ÎÏÃ¤ÏÌ¤Äê¡×¤È¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¸ÀµÚ¤òÈò¤±¤¿¡£