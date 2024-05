2024年6月4日(火)より、全国のローソン店舗で「ハローキティ」キャンペーンを実施!

対象商品を2本購入すると先着・数量限定でオリジナルステッカーがもらえます☆

ローソン「ハローキティ」キャンペーン

キャンペーン期間:2024年6月4日(火)7:00〜7月1日(月) ※または景品がなくなり次第終了

※全国のローソン(一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く)が対象です。

※『ローソンスマホレジ』決済は対象外です。

先着・数量限定でもらえるローソン限定「オリジナルステッカー」は、全4種 。

各店計20枚ずつとなっています。

キャンペーン期間中に対象商品を2本購入すると、先着・数量限定で1枚プレゼントされます。

※景品はお1人様1店舗のお買い物につき各種1枚、計4枚まで

※サイズ:約90×260mm

※素材::合成紙

50周年を迎える「ハローキティ」のかわいいステッカーがもらえるキャンペーン。

全国のローソンで、2024年6月4日(火)より開催です。

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L648854

©Lawson, Inc.

※画像は全てイメージです。

※商品名、デザイン、仕様、開始日等は変更になる場合がございます。

※各社の会社名、サービス、製品名は各社の商標または登録商標です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 先着・数量限定でオリジナルステッカーがもらえる!ローソン「ハローキティ」キャンペーン appeared first on Dtimes.