¤É¤¦¸«¤Æ¤âÀ¸Æù¤À¤¬¡©¡¡¥«¥Ã¥×¤ÎÃæ¿È¤ÎàÀµÂÎá¤¬Í½ÁÛ³°²á¤®¤Æ...6Ëü9000¿Íº¤ÏÇ
ÆÍÁ³¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î²èÁü¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡¢²¿¤À¤«¤ªÊ¬¤«¤ê¤À¤í¤¦¤«¡£
ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¥æ¥Ã¥±¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌÀÂÀ»Ò¤ÎÍñ²«¾è¤»¡©¡¡²¿¤Ë¤»¤è¡¢¤ª¼ò¤¬¿Ê¤ß¤½¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¼Â¤Ï¥³¥ì¡¢¿¿µÕ¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤Î¤À¡£
2024Ç¯5·î24Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡÷AKARlll¤µ¤ó¤¬²èÁü¤È¶¦¤ËÒì¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öçõ¥¯¥Ã¥¡¼À¸ÃÏ¤Ç¥ì¥â¥ó¥¿¥ë¥Èºî¤í¤¦¤È¤·¤¿¤±¤É¥æ¥Ã¥±²á¤®¤À¤è¡×
¤á¤Ã¤Á¤ã¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¸¤ã¤ó¡ª
¤½¤·¤Æ¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤êÀ¸Æù¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌÀÂÀ»Ò¤Ë¤·¤«¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤......¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢Î¾Êý...¡©¡×
¡÷AKARlll¤µ¤ó¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ã¤Ý¤¹¤®¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¡¢X¾å¤Ç6Ëü9000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê27ÆüÌë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¡£
¡ÖÀÄ¥Í¥®»¶¤é¤·¤Æ¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¥æ¥Ã¥±¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¡¢Î¾Êý¥ì¥â¥ó¥¿¥ë¥È...¡©¡×
¡Ö¤¿¤é¤³¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×
¤Þ¤µ¤«¤Î¿¿¼Â¤Ë¡¢Æ°ÍÉ¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
27Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡÷AKARlll¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¿¥ë¥È¤¬¥æ¥Ã¥±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö½Õ¤é¤·¤¤¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò»î¤ß¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¥æ¥Ã¥±¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÈù¿Ð¤âÍ½ÁÛ¤·¤Æµï¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼êºî¤êÀ¸ÃÏ¤ÎÏÄ¤Ê¼Á´¶¤È¥ì¥â¥ó¥½¡¼¥¹¤Î¥Ä¥ä¤¬´ñÀ×Åª¤Ë¥æ¥Ã¥±¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¡×
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î"¥¿¥ë¥È"¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Îä¤ä¤·¤ÆÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤¿¤½¤¦¤À¡£