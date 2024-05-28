ÆÍÁ³¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î²èÁü¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡£

³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡¢²¿¤À¤«¤ªÊ¬¤«¤ê¤À¤í¤¦¤«¡£

ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¥æ¥Ã¥±¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌÀÂÀ»Ò¤ÎÍñ²«¾è¤»¡©¡¡²¿¤Ë¤»¤è¡¢¤ª¼ò¤¬¿Ê¤ß¤½¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£

¤À¤¬¼Â¤Ï¥³¥ì¡¢¿¿µÕ¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤Î¤À¡£

2024Ç¯5·î24Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡÷AKARlll¤µ¤ó¤¬²èÁü¤È¶¦¤ËÒì¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£

¡Öçõ¥¯¥Ã¥­¡¼À¸ÃÏ¤Ç¥ì¥â¥ó¥¿¥ë¥Èºî¤í¤¦¤È¤·¤¿¤±¤É¥æ¥Ã¥±²á¤®¤À¤è¡×

¤á¤Ã¤Á¤ã¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¸¤ã¤ó¡ª

¤½¤·¤Æ¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤êÀ¸Æù¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌÀÂÀ»Ò¤Ë¤·¤«¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤......¡£

¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢Î¾Êý...¡©¡×

¡÷AKARlll¤µ¤ó¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ã¤Ý¤¹¤®¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¡¢X¾å¤Ç6Ëü9000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê27ÆüÌë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¡£

¡ÖÀÄ¥Í¥®»¶¤é¤·¤Æ¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ç¤¤¤­¤¿¤¤¡×
¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¥æ¥Ã¥±¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¡¢Î¾Êý¥ì¥â¥ó¥¿¥ë¥È...¡©¡×
¡Ö¤¿¤é¤³¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×

¤Þ¤µ¤«¤Î¿¿¼Â¤Ë¡¢Æ°ÍÉ¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£

27Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ­¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡÷AKARlll¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¿¥ë¥È¤¬¥æ¥Ã¥±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£

¡Ö½Õ¤é¤·¤¤¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò»î¤ß¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¥æ¥Ã¥±¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÈù¿Ð¤âÍ½ÁÛ¤·¤Æµï¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼êºî¤êÀ¸ÃÏ¤ÎÏÄ¤Ê¼Á´¶¤È¥ì¥â¥ó¥½¡¼¥¹¤Î¥Ä¥ä¤¬´ñÀ×Åª¤Ë¥æ¥Ã¥±¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¡×

¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î"¥¿¥ë¥È"¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Îä¤ä¤·¤ÆÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤¿¤½¤¦¤À¡£