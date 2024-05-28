「崩壊3rd」よりフィギュア「ゼーレ・双生の彼岸花 墨染の鏡華 Ver.」が近日予約開始
【ゼーレ・双生の彼岸花 墨染の鏡華 Ver.】
近日予約開始
発売日・価格：未定
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近日予約開始
発売日・価格：未定
APEX-TOYSは、フィギュア「ゼーレ・双生の彼岸花 墨染の鏡華 Ver.」の予約受付を近日開始する。発売日や価格は未定。
本商品は、美少女3Dアクションゲーム「崩壊3rd」に登場する「双生の彼岸花（ゼーレ）」を立体化した1/8スケールフィギュア。スペシャルバトルスーツ「墨染の鏡華」での姿をモチーフに、ゼーレの表人格と裏人格が会話している姿を細部まで丁寧に再現している。
〓新品公开〓- APEX-TOYS (@APEX_TOYS) May 28, 2024
翠镜啼痕蝶印袖，红墙醉墨月笼纱。
桃源一夜千金尽，梦醒空余镜里花。
出自游戏《崩坏3》中的「希儿」，现由APEX-TOYS 制作手办化登场。【崩坏3 希儿·彼岸双生 墨染镜华 Ver. 】1/8手办即将开启预售！#APEXTOYS #崩壊3rd #HonkaiImpact3rd #miHoYo #HoYoverse pic.twitter.com/mCgOTgAYfM
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