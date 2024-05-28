【ゼーレ・双生の彼岸花 墨染の鏡華 Ver.】
近日予約開始
発売日・価格：未定

　APEX-TOYSは、フィギュア「ゼーレ・双生の彼岸花 墨染の鏡華 Ver.」の予約受付を近日開始する。発売日や価格は未定。

　本商品は、美少女3Dアクションゲーム「崩壊3rd」に登場する「双生の彼岸花（ゼーレ）」を立体化した1/8スケールフィギュア。スペシャルバトルスーツ「墨染の鏡華」での姿をモチーフに、ゼーレの表人格と裏人格が会話している姿を細部まで丁寧に再現している。

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