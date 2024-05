ディズニーストアで大人気のシークレットコレクション。

そんなシークレットコレクションに、夏をテーマにしたアイテムなどが続々と登場 !

ストラップ、マスコット、アンブレラマーカー&ストッパーなど、バラエティー豊かなラインナップになっています☆

ディズニーストア「シークレットコレクション」

開封するまで何が出るかはお楽しみの「シークレットコレクション」

シークレットストラップ かき氷

価格:1個900円

発売日:2024年5月28日(火)よりディズニー公式オンラインストア ディズニーストア. jpにて順次発売

※ディズニーフラッグシップ東京、全国のディズニーストア店舗では、入荷次第順次発売となります。

種類:くまのプーさん、スティッチ、ベイマックス、スクランプ、ピグレット

かき氷デザインのシークレットストラップ。

氷の粒感や浸み込んだシロップのグラデーションが表現されています。

見ているだけでおいしさが伝わってくるような、ひんやり気分を味わうことができるアイテムです。

シークレットマスコット レトロ喫茶

価格:1個900円

発売日:2024年5月28日(火)よりディズニー公式オンラインストア ディズニーストア. jpにて順次発売

※ディズニーフラッグシップ東京、全国のディズニーストア店舗では、入荷次第順次発売となります。

種類:ソーダ、パフェ、プリンアラモード、パンケーキ、オムライス、お子様ランチ

人気のレトロ喫茶シリーズのシークレットマスコット。

ミッキーアイコンをモチーフにした、ソーダ、パフェ、プリンアラモード、パンケーキ、オムライスなど、喫茶店の定番メニューがテーマになっています。

2023年に発売された「Disney レトロ喫茶」のパフェグラスをモチーフにしているなど細かい部分へのこだわりも。

並べて飾れば喫茶店気分が楽しめます。

シークレットストラップ レインブーツ

価格:1個900円

発売日:2024年5月31日(金)より、全国のディズニーストア店舗で発売

ディズニー公式オンラインストア ディズニーストア. jpと一部店舗※では先行して5月28日(火)より順次発売

※ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、太田イオンモール店

種類:ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィー、プルート

レインブーツをモチーフにしたストラップ。

ミッキー&フレンズをイメージしたカラフルでかわいいデザインになっています。

それぞれキャラクターらしい文字で書かれたネームロゴにも注目☆

シークレットアンブレラマーカー&ストッパー

価格:1個900円

発売日:2024年5月31日(金)より、全国のディズニーストア店舗で発売

ディズニー公式オンラインストア ディズニーストア. jpと一部店舗※では先行して5月28日(火)より順次発売

※ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、太田イオンモール店

種類:ミッキーマウス、くまのプーさん、ベイマックス、マリー、スティッチ

愛用の傘につけておきたい、シークレットアンブレラマーカー&ストッパー。

ミッキー、ベイマックス、スティッチなどのキャラクターのフェイスチャームがほっこりかわいいデザインになっています。

傘の柄に付属のリングを付けると、自分の傘の目印に。

星やハート形のストッパーを机のフチに置いて傘を引っ掛けると、机から傘がすべりにくくなるお役立ちグッズです☆

※柄の直径約16〜21mmの傘に使用可能です。

開封するときのドキドキ感が楽しいシークレットコレクション。

ぜひ集めて楽しんでくださいね!

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

