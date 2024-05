8月下旬 発売予定

コスパは、マンガ「ドロヘドロ」の新作アパレル・グッズの予約受付を開始した。発売はそれぞれ8月下旬を予定している。

今回ラインナップされたのはファスナーを全て閉じることで心のマスクを被ったような姿になれるフルジップパーカーをはじめ、「空腹虫」ロゴのラージトート、悪魔たちのメタル調デザインTシャツやキャンバスアートなど。予約はコスパのページにて行なえる。

