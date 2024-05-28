東海地方では28日夜にかけて大雨となる見込みで、土砂災害に警戒が必要です。愛知・岐阜・三重の3県の大雨に関する情報をまとめています。

気象情報

【概況】低気圧や前線に暖かく湿った空気が流れ込むため、きょう午後に愛知県と岐阜県で「線状降水帯」が発生する可能性があります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。 (05月28日 15:47更新) 【山県市】大雨警報 【本巣市】大雨警報 【揖斐川町】大雨警報 【大野町】大雨警報 【関市】大雨警報 【美濃市】大雨警報 【郡上市】大雨警報 【下呂市】大雨警報 【高山市】大雨警報 洪水警報 【飛騨市】大雨警報 (05月28日 15:47更新) 【２４時間積算降水量】午後３時現在 船山１７４ｍｍ 萩原１７１ｍｍ 八幡１５８ｍｍ 宮之前１３９ｍｍ 関市板取１３８ｍｍ 名古屋３８ｍｍ 岐阜７０ｍｍ 津２７ｍｍ (05月28日 15:47更新) 【１時間降水量】午後３時現在 樽見３０．５ｍｍ 関市板取２０．５ｍｍ 作手１９ｍｍ 八幡１７ｍｍ 御母衣１６．５ｍｍ 名古屋４ｍｍ 岐阜５．５ｍｍ 津１ｍｍ (05月28日 15:47更新) 【風速】午後３時現在 セントレア 南南東１２ｍ 名古屋 南南東９ｍ 大府 南南東８ｍ 伊良湖 南南東８ｍ 小俣 南８ｍ 岐阜 南東６ｍ 津 南東５ｍ (05月28日 15:48更新)

交通情報

【東海道新幹線】現在は通常運転 天候等の状況によって、遅れ・運転見合わせ・運休が発生する可能性あり (05月28日 15:47更新) 【運休】ＪＲ特急「ひだ」「伊那路」 ＪＲ参宮線 伊勢市～鳥羽（上下） (05月28日 15:47更新) 【一部運休】ＪＲ特急「しなの」「しらさぎ」 (05月28日 15:47更新) 【雨量規制による通行止め】国道４１号 岐阜・高山市久々野町渚～久々野町無数河（８ｋｍ） (05月28日 15:47更新)