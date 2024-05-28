【洪水警報】徳島県・徳島市、阿波市に発表
気象台は、午後4時20分に、洪水警報を徳島市、阿波市に発表しました。
【警報エリアを確認】【洪水警報】徳島県・徳島市、阿波市に発表
徳島県では、28日夜遅くまで土砂災害に、28日夕方まで低い土地の浸水に、28日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■徳島市
□大雨警報
・浸水
28日夕方に警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報【発表】
28日夜のはじめ頃にかけて警戒
■小松島市
□大雨警報
・浸水
28日夕方に警戒
1時間最大雨量 30mm
□大雨警報
・土砂災害
28日夜遅くにかけて警戒
・浸水
28日夕方に警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
28日夜のはじめ頃にかけて警戒
■吉野川市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
28日夕方に警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
28日夜のはじめ頃にかけて警戒
■阿波市
□洪水警報【発表】
28日夜のはじめ頃にかけて警戒
■美馬市脇・美馬・穴吹
□大雨警報
・土砂災害
28日夜遅くにかけて警戒
・浸水
28日夕方に警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
28日夜のはじめ頃にかけて警戒
■美馬市木屋平
□大雨警報
・土砂災害
28日夜遅くにかけて警戒
■三好市
□大雨警報
・土砂災害
28日夜遅くにかけて警戒
・浸水
28日夕方に警戒
3時間最大雨量 45mm
□洪水警報
28日夜のはじめ頃にかけて警戒
■神山町
□大雨警報
・土砂災害
28日夜遅くにかけて警戒
■那賀町
□洪水警報
28日夜のはじめ頃にかけて警戒
■つるぎ町半田・貞光
□大雨警報
・土砂災害
28日夜遅くにかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 45mm
□洪水警報
28日夜のはじめ頃にかけて警戒
■つるぎ町一宇
□大雨警報
・土砂災害
28日夜遅くにかけて警戒
■東みよし町
□大雨警報
・土砂災害
28日夜遅くにかけて警戒
・浸水
28日夕方に警戒
3時間最大雨量 45mm
□洪水警報
28日夜のはじめ頃にかけて警戒