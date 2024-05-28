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気象台は、午後4時20分に、洪水警報を徳島市、阿波市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】徳島県・徳島市、阿波市に発表

徳島県では、28日夜遅くまで土砂災害に、28日夕方まで低い土地の浸水に、28日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■徳島市
□大雨警報
・浸水
　28日夕方に警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報【発表】
　28日夜のはじめ頃にかけて警戒

■小松島市
□大雨警報
・浸水
　28日夕方に警戒
　1時間最大雨量　30mm

■阿南市
□大雨警報
・土砂災害
　28日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　28日夕方に警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　28日夜のはじめ頃にかけて警戒

■吉野川市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　28日夕方に警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　28日夜のはじめ頃にかけて警戒

■阿波市
□洪水警報【発表】
　28日夜のはじめ頃にかけて警戒

■美馬市脇・美馬・穴吹
□大雨警報
・土砂災害
　28日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　28日夕方に警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　28日夜のはじめ頃にかけて警戒

■美馬市木屋平
□大雨警報
・土砂災害
　28日夜遅くにかけて警戒

■三好市
□大雨警報
・土砂災害
　28日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　28日夕方に警戒
　3時間最大雨量　45mm

□洪水警報
　28日夜のはじめ頃にかけて警戒

■神山町
□大雨警報
・土砂災害
　28日夜遅くにかけて警戒

■那賀町
□洪水警報
　28日夜のはじめ頃にかけて警戒

■つるぎ町半田・貞光
□大雨警報
・土砂災害
　28日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　45mm

□洪水警報
　28日夜のはじめ頃にかけて警戒

■つるぎ町一宇
□大雨警報
・土砂災害
　28日夜遅くにかけて警戒

■東みよし町
□大雨警報
・土砂災害
　28日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　28日夕方に警戒
　3時間最大雨量　45mm

□洪水警報
　28日夜のはじめ頃にかけて警戒