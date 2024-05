世界で唯一のセサミストリートのオフィシャルストア「 SESAME STREET MARKET(セサミストリートマーケット) 」から、父の日に向けた新コレクションが登場。セサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店とオフィシャルオンラインストアにて、5月31日(金)より販売がスタートします。「セサミストリートマーケット」に父の日コレクションが登場TM and © 2024 Sesame Workshopバレンタインコレクションやイースターコレクションなど、その時期に合わせたキュートな新作を展開するたびに話題を集めている「SESAME STREET MARKET」。

今回は、父の日のギフトにぴったりな新コレクションがお目見えします。シックなカラーリングが特徴のアパレルアイテムと、おうちや出先でひと息つく際に便利な雑貨などがラインナップ。池袋サンシャインシティ店のカフェに新登場する、“アーニー”と“バート”のキュートなドーナツにも注目ですよ!かわいくなりすぎないファッションアイテムTM and © 2024 Sesame Workshop「ストライプハンカチ」(税込1650円)は、サラッと肌触りの良いハリのある素材が特徴。シックなカラーのストライプ柄に、ワンポイントでキャラクターの刺繍が入っています。世代を問わず、使いやすいデザインがうれしいですよね。TM and © 2024 Sesame Workshop「ワンポイント刺繍ソックス」(税込1760円)もシックなカラー展開で、さまざまなコーディネートに合わせやすいのが魅力的。ユニセックスで使えるから、お父さんとお揃いにしちゃうのもいいかもしれませんね。TM and © 2024 Sesame Workshop「ワンポイント刺繍ポロシャツ」(税込6930円)は、通気性が良くさらりとした着心地のポロシャツ。袖口にはブランドロゴ、胸元にはキャラクターの刺繍がアクセントになっています。ゆったりしたサイズ感で、ユニセックスでも着用可能。エルモやクッキーモンスター、オスカーの愛らしい刺繍は、受け取ったお父さんを笑顔にしてくれるはずですよ。「ちょっとひと息」のお供にぴったりなアイテムTM and © 2024 Sesame Workshop「ステンレスタンブラー」(税込3190円・容量450ml)は、エルモ、ビッグバード、アーニー、バート、オスカーが陽気に遊んでいる、線画アートがデザインされています。モノトーンで落ち着いた印象なので、お仕事中でも使いやすそう◎真空二重構造による保冷・保温の機能があるうえ、軽くて丈夫だから、キャンプなどのアウトドアでも活躍します。TM and © 2024 Sesame Workshop「ロンググラス」(税込2420円・容量420ml)は、ハッピームードあふれるキャラクターのデザインが、とってもかわいいですよね。普段はシンプル派のお父さんに、遊び心を提案しちゃうのもアリかも。TM and © 2024 Sesame Workshopスイーツ好きのお父さんには、「チョコミルフィーユ」(税込1620円)をプレゼントしてみるのはいかが?サクッとしたミルフィーユに、まろやかなチョコレートがコーティングされています。くすっと笑ってしまうようなストーリーを感じる、ポップでかわいいパッケージにも注目を。蓋を開けると、中にもちょっとしたイラストが隠れているそうですよ。新作ドーナツはかわいいアーニー&バートTM and © 2024 Sesame Workshop池袋サンシャインシティ店のカフェには、大人気のキャラクタードーナツの新作もお目見え。「アーニー(オレンジ)」(税込590円・写真右)は、優良なオレンジのみを使用したグレーズ(コーティング)を手作りのオリジナル生地にまとわせた、果実のフレッシュさとジューシーさがたまらないドーナツです。目を惹く鮮やかなオレンジ色が、元気いっぱいなアーニーのキャラクターにぴったり。TM and © 2024 Sesame Workshop「バート(バナナ&ホワイトチョコレート)」(税込590円・写真左)は、濃厚な無糖バナナピューレにオリジナルホワイトチョコグレーズをブレンドした、リッチなグレーズ(コーティング)を使用しています。ふわふわもっちりなドーナツ生地がマッチした、満足度の高い一品なんだそう。バートの優しい性格を表現したような、ほんのりとした甘さを堪能してみてくださいね。父の日が待ち遠しい…!父の日に向けた新コレクションは、5月31日(金)より販売がスタート(オンラインでは12:00〜)。今年の父の日はキュートなセサミストリートと一緒に、素敵な思い出をつくっちゃいましょう。セサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店住所:東京都豊島区東池袋3丁目1 サンシャインシティ 専門店街アルパ1階営業時間:10:00〜21:00(L.O.20:00)父の日商品一覧https://sesamestreetmarket.jp/参照元:株式会社マッシュホールディングス プレスリリース