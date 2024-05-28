【暴風警報】福島県・いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町などに発表
気象台は、午後4時9分に、暴風警報をいわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村に発表しました。
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浜通りでは、28日夜遅くから29日未明まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■いわき市
□暴風警報【発表】
28日夜遅くから29日未明にかけて警戒
風向 南
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 23m/s
□暴風警報【発表】
28日夜遅くから29日未明にかけて警戒
風向 南
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 23m/s
■南相馬市
□暴風警報【発表】
28日夜遅くから29日未明にかけて警戒
風向 南
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 23m/s
■広野町
□暴風警報【発表】
28日夜遅くから29日未明にかけて警戒
風向 南
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 23m/s
■楢葉町
□暴風警報【発表】
28日夜遅くから29日未明にかけて警戒
風向 南
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 23m/s
■富岡町
□暴風警報【発表】
28日夜遅くから29日未明にかけて警戒
風向 南
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 23m/s
■川内村
□暴風警報【発表】
28日夜遅くから29日未明にかけて警戒
風向 南
最大風速 18m/s
■大熊町
□暴風警報【発表】
28日夜遅くから29日未明にかけて警戒
風向 南
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 23m/s
■双葉町
□暴風警報【発表】
28日夜遅くから29日未明にかけて警戒
風向 南
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 23m/s
■浪江町
□暴風警報【発表】
28日夜遅くから29日未明にかけて警戒
風向 南
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 23m/s
■葛尾村
□暴風警報【発表】
28日夜遅くから29日未明にかけて警戒
風向 南
最大風速 18m/s
■新地町
□暴風警報【発表】
28日夜遅くから29日未明にかけて警戒
風向 南
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 23m/s
■飯舘村
□暴風警報【発表】
28日夜遅くから29日未明にかけて警戒
風向 南
最大風速 18m/s