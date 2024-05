NCT ドヨン、初ソロコンサートのソウル公演で感動の涙…メンバー＆SMの仲間が応援に

NCTのドヨンが、美しい青春をプレゼントした。27日午後、ソウル慶熙(キョンヒ)大学平和の殿堂にて「2024 DOYOUNG CONCERT [ Dear Youth,] 」が開催された。25日から3日間開かれた今回の公演は、ファンクラブの前売りチケットだけで全席完売を記録し、最終日はBeyond LIVEとWeverseを通じて全世界で生配信された。また、この日の公演にはNCTのジャニー、Red Velvetのアイリーン、NCT WISHが応援に駆けつけ、注目を集めた。

1

2

次へ

「Dear Youth,」というタイトルには同時代を生きる若者たちに少しでも現実を抜け出し、ドヨンと観客だけが共にする特別な時間と空間をプレゼントするという意味が込められている。彼は自分が描こうとする青春の多彩な瞬間を伝えるために、公演の制作全般に積極的に参加。また、オールライブバンドに合わせたボーカルと感性、没入度を高める多様な演出が調和し、一編の青春映画のような公演が完成した。この日、ドヨンは1stソロアルバム「YOUTH」の始まりを開く曲であり、初の自作曲である「Beginning」で公演のスタートを知らせた。ドラマ「ユミの細胞たち」のOST(挿入歌)である「Like a Star」や1stソロアルバムの収録曲「Lost in California」、ヘチャンとのコラボ曲「Maniac」まで次々と披露し、ソロアーティストとしてのカラーと感性を観客にそのまま伝えた。彼は「『YOUTH』というアルバムを通じて話したかったことがある。僕という人間、韓国で生きていく20代の男性の1人である僕が、青春に対して話すには知らないことがあまりにも多かった」とし「僕が話したかったアルバムの意味は、多くの青春の物語よりは『ドヨンが感じる青春の感情は、このようなものがあるのではないか』という気持ちで準備をした」と意味を説明した。続けて「今回の公演のタイトルが『Dear Youth,』になったのは、僕がお届けできる全ての楽しさ、幸せ、青春という感じることできる全ての感情をプレゼントしたかった。また、青春にお届けできる感情はどのようなものがあるのか、色々考えながらこうして『Dear Youth,』というタイトルの公演を企画することになった」とし「公演が全て終わった後、僕が歌った数多くの楽曲の中で皆さんが1曲でも『あの時はこのような感情だっ』という記憶ができれば嬉しい」と願いを語った。このような気持ちを証明するかのように、「Radio Romance」「Flying, deep in the night」「Serenade」「人形」まで、“ボーカリストドヨン”を見せる楽曲が続いた。感性溢れる4曲を披露した彼は「本当にこの音楽を聞きながら感じることができる気楽な感情と気楽な姿勢、そのような気持ちで聞いてほしい。皆さんが完全に自然になる瞬間を楽しみにしている」と語った。ドヨンの気持ちが伝わったかのように、「A little more」「Rewind」「Warmth」のステージ中には、ファンたちのペンライトがキラキラと揺れていた。温かった公演の雰囲気は、ラッパーに変身したドヨンの「DY TRACK」とともに一瞬で変わった。VCRの中の彼は、独特な形のサングラスをかけて「Skyscraper」「Misfit」「英雄; Kick It」「Cherry Bomb」のラップパートを見事にこなし、目を引いた。再びステージに登場した後、「Back 2 U(AM 01:27)」「Baby Don't Like It」「Sticker」「Baggy Jeans」「Kiss」「Dreams Come True」など、NCTのリリース曲をアコースティックバージョンで編曲したメドレーステージで多彩な面白さを届けた。続いて、ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ3」のOST「Beautiful Day」、SM「STATION」シーズン2でキム・セジョンと一緒に歌った「Star Blossom」、1stソロアルバムの収録曲「Time Machine」などを熱唱した。