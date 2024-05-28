»³·Á¤«¤é¥Þ¥é¥½¥ó¡¦¥±¥Ë¥¢ÂåÉ½¤Ë¡¡ND¥½¥Õ¥È½êÂ°¤Î¥à¥Æ¥£¥½
¡¡ÆüËÜ¤ÇÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¶¯¹ë¥±¥Ë¥¢¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢É½¾´Âæ¤ËÄ©¤à¡£ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥à¥Æ¥£¥½¤Ï¡¢»³·Á¸©¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëND¥½¥Õ¥È¤Ë2015Ç¯¤«¤é½êÂ°¡£½é½Ð¾ì¤¹¤ë²Æ¤Îº×Åµ¤Ø¡ÖÂç¤¤ÊÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¹¬¤»¡£Áª¤Ð¤ì¤¿¤«¤é¤Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥±¥Ë¥¢ÆîÉô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹â¹»»þÂå¤ËÁö¤ë¤³¤È¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÎý½¬´Ä¶¤ò´«¤á¤é¤ì¤Æ³¤¤òÅÏ¤ê¡ÖËèÇ¯¤¤¤í¤ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¤Æ¡¢Áö¤ê¤ò²þÁ±¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÃÏÆ»¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤¿¡£ÍèÆü»þ¤«¤éÆ±Î½¤È¤·¤ÆÀÚâøÂöËá¤·¡¢23Ç¯¤Ë´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÅÏÊÕÀ¶¹É¤µ¤ó¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÎ§¤·¤ÆÂÇ¤Á¹þ¤á¤ë¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Þ¤¸¤á¤Ê¥±¥Ë¥¢¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È´¶Ã²¤¹¤ë¤Û¤É¤À¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤Î¶¯¤µ¤¬¸÷¤ë¡£¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È57Ê¬59ÉÃ¤ÏÀ¤³¦ÎòÂå7°Ì¤Ç¡¢¤®¤ÕÀ¶Î®¥Ï¡¼¥Õ¤Ê¤É¤ÇÂç²ñµÏ¿¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¡£22Ç¯¤Ë½é¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤ê¡¢4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿4·î¤Î¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥Þ¥é¥½¥ó¤òÀ©¤·¤ÆÇ°´ê¤ÎÂåÉ½¤ÎºÂ¤ò¼Í»ß¤á¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥±¥Ë¥¢ÂåÉ½¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥á¥À¥ë¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡£