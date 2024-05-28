　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44651.14　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42191.27　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41850.09　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40872.55　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40815.66　　新値三本足陽転値
39938.61　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39895.02　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39731.40　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39413.82　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39038.10　　均衡表雲上限(日足)
38917.48　　13週移動平均線
38902.43　　均衡表転換線(日足)
38889.03　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38862.14　　75日移動平均線

38855.37　　★日経平均株価28日終値

38844.79　　6日移動平均線
38715.14　　均衡表転換線(週足)
38471.19　　均衡表雲下限(日足)
38364.24　　25日移動平均線
38085.11　　均衡表基準線(日足)
37939.94　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37839.46　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37314.67　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37271.54　　26週移動平均線
36962.41　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36789.88　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36646.57　　均衡表基準線(週足)
35984.87　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35195.86　　200日移動平均線
34811.67　　ボリンジャー:-1σ(26週)
32351.80　　ボリンジャー:-2σ(26週)
32183.22　　均衡表雲上限(週足)
29891.93　　ボリンジャー:-3σ(26週)
29757.68　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　45.79(前日57.62)
ST.Slow(9日)　　52.68(前日58.30)

ST.Fast(13週)　 46.61(前日46.96)
ST.Slow(13週)　 43.66(前日43.77)

［2024年5月28日］

株探ニュース