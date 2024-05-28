

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





44651.14 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42191.27 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41850.09 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40872.55 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40815.66 新値三本足陽転値

39938.61 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39895.02 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39731.40 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39413.82 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39038.10 均衡表雲上限(日足)

38917.48 13週移動平均線

38902.43 均衡表転換線(日足)

38889.03 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38862.14 75日移動平均線



38855.37 ★日経平均株価28日終値



38844.79 6日移動平均線

38715.14 均衡表転換線(週足)

38471.19 均衡表雲下限(日足)

38364.24 25日移動平均線

38085.11 均衡表基準線(日足)

37939.94 ボリンジャー:-1σ(13週)

37839.46 ボリンジャー:-1σ(25日)

37314.67 ボリンジャー:-2σ(25日)

37271.54 26週移動平均線

36962.41 ボリンジャー:-2σ(13週)

36789.88 ボリンジャー:-3σ(25日)

36646.57 均衡表基準線(週足)

35984.87 ボリンジャー:-3σ(13週)

35195.86 200日移動平均線

34811.67 ボリンジャー:-1σ(26週)

32351.80 ボリンジャー:-2σ(26週)

32183.22 均衡表雲上限(週足)

29891.93 ボリンジャー:-3σ(26週)

29757.68 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 45.79(前日57.62)

ST.Slow(9日) 52.68(前日58.30)



ST.Fast(13週) 46.61(前日46.96)

ST.Slow(13週) 43.66(前日43.77)



［2024年5月28日］



株探ニュース

