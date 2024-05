10秒かき混ぜるだけで風味がまろやかに！ヴァンテック「魔法のマドラー」

ヴァンテックは、2024年5月27日(月)から6月4日(火)の期間中、父の日限定ギフトとしてワインを熟成させる「魔法のマドラー」シリーズ4種を公式オンラインショップにて販売中です。

ヴァンテック「魔法のマドラー」

ヴァンテックは、2024年5月27日(月)から6月4日(火)の期間中、父の日限定ギフトとしてワインを熟成させる「魔法のマドラー」シリーズ4種を公式オンラインショップにて販売中!

また、数量限定で名入れサービスも実施しています。

公式オンラインショップ:

https://vantech.stores.jp/

父の日ギフト専用ページ:

https://vantech.stores.jp/items/664ae6f020bc0f002bcf7cd6

■「魔法のマドラー」について

2019年にクラウドファンディングサイトMakuakeに登場した「220mm ステンレスマドラー」。

このMakuakeプロジェクトでは2,124,360円(目標達成率424%)・総サポーター353人と多くの方が支援しました。

10秒程度かき混ぜるだけで風味がまろやかになる・ワインを熟成させる“魔法のマドラー”としても「所さんお届けモノです!」や「櫻井・有吉THE夜会」など多くのテレビをはじめ、多くのメディアに取り上げられた商品です。

■父の日ギフト・名入れサービスについて

VANTECHPRODUCTSでは「名入れサービス」が父の日を記念して、公式オンラインショップ限定で登場。

VANTECHPRODUCTS公式オンラインショップにて2024年6月4日(火)までの注文に限り、父の日ギフト対象商品ページより注文すると、商品にご希望のお名前・メッセージを刻印し父の日仕様の同社オリジナルカードも付きます。

有料(110円)でギフトバッグも付きます。

数量限定です。

【父の日ギフト内容】

申し込み期間:2024年5月27日(月)〜6月4日(火)

対象商品 : 魔法のマドラー 220mm ミラー/ブラスト

https://vantech.stores.jp/items/5e546551c78a5328ff417f20

魔法のタンブラー 78mm プレミアム ヘアライン/ブラスト

https://vantech.stores.jp/items/59573de7c8f22c70e3001206

ステンレスタンブラー 78mm ノーマル ヘアライン/ブラスト

https://vantech.stores.jp/items/63bf8b064334101cfad7e4a0

魔法のぐい呑み 50mm&Φ8

https://vantech.stores.jp/items/63feaa00d77a6f15e56a2158

※名入れは50mmのみとなります。

販売方法 : VANTECHPRODUCTS公式オンラインショップ

https://vantech.stores.jp/

※数量限定商品につき期限内であっても予定数に達し次第受付を終了の可能性あり。

【名入れサービス】

刻印する内容は注文の際備考欄に、(1)名入れ内容(2)ご希望のフォントを入力。

入力が無い場合に関しましては、メールまたはお電話にてご連絡がつき次第、作業を進めていきます。

返信までに時間がかかると、父の日当日までのお届けが難しくなってしまう可能性があります。

<名入れ内容の記載方法>

文字の間にスペースを入れたい場合は、備考欄に入力の際に1文字あけてください。

スペースも文字数に含まれます。

★記載例

スペースなし(12文字):YamadaHanako

スペースあり(13文字):Yamada Hanako

・行を分けたい場合は、以下のように改行して入力してください。

Yamada

Hanako

備考欄

<フォント>

フォント一覧

フォントは、明朝体・ゴシック体・筆記体のいずれかを選択。

※アルファベット(大文字・小文字)、数字のみ対応可。

※画像はイメージです。

実際とは異なる場合があります。

<名入れ可能文字数(スペース含む)>

魔法のマドラー 220mm :最大15文字(一行)

魔法のタンブラー 78mm:最大24文字(一行あたり8文字×3行)

魔法のぐい呑み 50mm :最大24文字(一行あたり8文字×3行)

■商品の発送について

期間中に注文の商品は全て、2024年6月15日(土)を目途に届くよう発送作業を進めます。

日にちの希望は相談して下さい。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 10秒かき混ぜるだけで風味がまろやかに!ヴァンテック「魔法のマドラー」 appeared first on Dtimes.