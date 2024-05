様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランドの「ケイウノ」

そんな「ケイウノ」から、ディズニープリンセスの作品を繊細なレリーフで表現したネックレスが登場☆

細部までこだわったカメオ風デザインで、アンティークな雰囲気に仕上げられています。

ケイウノ「ディズニープリンセス」Princess Cameoシリーズ/ネックレス

価格:36,300円(税込)

販売店舗:全国のケイウノ店舗、ケイウノオフィシャルサイト

ケイウノ ディズニー特設ページはこちら

ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。

今回紹介するのは、そんな「ケイウノ」から登場しているディズニープリンセスデザインのネックレス。

ディズニープリンセスの作品を繊細なレリーフで表現し、チェーンを通すバチカンにはミル打ちという伝統技法を使用した、本格ジュエリーです。

コンセプトは“プリンセスたちが教えてくれる愛と優しさをいつまでも胸に――”

作品にちなんだモチーフデザインなので、シーンを選ばずに身につけることができます。

Princess Cameo -Belle- ベル/ネックレス

素材:K10イエローゴールド

ネックレス:全長40cm(小豆:幅約0.8mm アジャスター環つき)

モチーフ部分タテ:約17.2mm(バチカン含む)

モチーフ部分ヨコ:約10.3mm

モチーフ部分厚み:約2.4mm

シトリン:1.5mm×1

『美女と野獣』のディズニープリンセス「ベル」デザインのネックレス。

真実の愛へと導いた「魔法のバラ」をセンターに。

「ベル」のドレスをイメージした黄色い“シトリン”が、ポイントに輝いています。

Princess Cameo -Rapunzel- ラプンツェル/ネックレス

素材:K10イエローゴールド

ネックレス:全長40cm(小豆:幅約0.8mm アジャスター環つき)

モチーフ部分タテ:約17.2mm(バチカン含む)

モチーフ部分ヨコ:約10.3mm

モチーフ部分厚み:約2.0mm

アメシスト:1.5mm×1

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのネックレス。

「ラプンツェル」が生まれた王国のシンボル「太陽の紋章」がモチーフになっています!

それから「ラプンツェル」のドレスをイメージしたカラーの宝石“アメシスト”に、愛と優しさの想いを。

Princess Cameo -Cinderella- シンデレラ/ネックレス

素材:K10イエローゴールド

ネックレス:全長40cm(小豆:幅約0.8mm アジャスター環つき)

モチーフ部分タテ:約17.2mm(バチカン含む)

モチーフ部分ヨコ:約10.3mm

モチーフ部分厚み:約2.6mm

ブルートパーズ:1.5mm×1

『シンデレラ』に登場するディズニープリンセス「シンデレラ」デザインのネックレス。

永遠の憧れ「シンデレラ」のかぼちゃの馬車モチーフが目をひきます。

魔法にかけられたドレスを想わせる色味の“ブルートパーズ”が幸せへと導いてくれます。

Princess Cameo -Ariel- アリエル/ネックレス

素材:K10イエローゴールド

ネックレス:全長40cm(小豆:幅約0.8mm アジャスター環つき)

モチーフ部分タテ:約17.2mm(バチカン含む)

モチーフ部分ヨコ:約10.3mm

モチーフ部分厚み:約2.5mm

グリーントルマリン:1.5mm×1

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのネックレス。

「アリエル」が座る貝殻の椅子をイメージしたデザインがファン心をくすぐります!

センターには、「アリエル」のひれを連想させる色味の“グリーントルマリン”があしらわれています。

Princess Cameo -Jasmine- ジャスミン/ネックレス

素材:K10イエローゴールド

ネックレス:全長40cm(小豆:幅約0.8mm アジャスター環つき)

モチーフ部分タテ:約17.2mm(バチカン含む)

モチーフ部分ヨコ:約10.3mm

モチーフ部分厚み:約2.4mm

ロンドンブルートパーズ:1.5mm×1

『アラジン』のディズニープリンセス「ジャスミン」デザインのネックレス。

「ジャスミン」をイメージした花のモチーフが素敵!

「ジャスミン」のヘッドドレスをイメージした“ロンドンブルートパーズ”の輝きがアクセントになっています。

それぞれ作品に登場するキーアイテムをあしらった大人かわいいジュエリー。

「ケイウノ」から発売中の、ディズニープリンセスデザインPrincess Cameoシリーズのネックレスの紹介でした☆

ケイウノ ディズニー特設ページはこちら

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ベル・ラプンツェル・シンデレラ・アリエル・ジャスミンのネックレス!ケイウノ「ディズニープリンセス」Princess Cameoシリーズ appeared first on Dtimes.