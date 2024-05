大阪駅前第4ビル2Fにオープン！スマホ買取専門店「モバステ」

パステックは、スマホ買取の専門店「モバステ」を2024年6月3日(月)、大阪梅田大阪駅前第4ビル2Fにオープンします。

スマホ買取専門店「モバステ」

店舗イメージ

開店日 : 2024年6月3日(月)

所在地 : 〒530-0001

大阪市北区梅田1丁目11-4 大阪駅前第4ビル2F 31-1号

アクセス: 阪急本線「大阪梅田」駅 徒歩2分

営業時間: 平日土日ともに11:30〜20:00(最終受付 19:30)

定休日 : なし

URL :

https://pastec.net/shop/umeda

「モバステ梅田店」詳細URL:

■モバステとは?

モバステはスマホ買取の専門店です。

現在全国に6店舗展開中で今回は7店舗名の出店となります。

全て自社運営となっており、店舗ではiPhone、スマホの買取のみを行っています。

■モバステはどこがすごい?

スマホの買取専門店ゆえに買取スタッフの専門知識も高く他社では買取できないスマホも査定して買取を可能にしています。

専門店のため分割中のスマホや壊れたiPhoneも他社と比較すると驚くくらいの高価格で買取しています。

