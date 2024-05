北海道最大級のルアーフィッシング展示！サッポロルアーフェスタ2024

サッポロルアーフェスタ2024実行委員会は、2024年6月8日(土)、9日(日)の2日間、札幌市内のサッポロファクトリーホールでサッポロルアーフェスタ2024を開催します。

サッポロルアーフェスタ2024

〜北海道最大級のルアーフィッシング展示即売会〜

■開催日時 : 2024年6月8日(土)10:00〜17:00

6月9日(日)10:00〜17:00

■場所 : サッポロファクトリーホール

〒060-0032 北海道札幌市中央区北2条東3丁目

■主催 : サッポロルアーフェスタ2024実行委員会

(つり具センター、corso sapporo、MyLoch)

■出展数 : 58社

■参加入場料: 前売り500円、当日600円

■公式サイト:

https://sapporo-lurefes.com/

イベント詳細:

■サッポロルアーフェスタ2024の開催の背景

釣りというと昔は生エサをつかった釣りが主流で「気持ち悪い・触りたくない」という方も多かったと思います。

今でももちろん生エサは健在ですが、最近人気の釣り方となっているのが「ルアーフィッシング」です。

ルアーとは小魚の形に似せて作った疑似エサのことで、何度もキャストしながら魚の喰いを待ったり、ロッドさばきでルアーを泳がせながら喰わせる釣り方をします。

女性なども取り込みながら若い世代に人気があるルアーですが、大量生産するルアーと、ひとつずつ手作りで仕上げるビルダー製のものも人気が高く、1点数万円する高価なものもあります。

今回はそういったファンからの要望も多く、釣具店が実行委員会を組織して開催の運びになりました。

■サッポロルアーフェスタ2024について

フィッシングの本場『北海道』の中心都市札幌で開催するルアーフィッシングの展示即売会は、北海道初。

会場となる『サッポロファクトリーホール』ではルアーメーカーや、釣具メーカー58社をはじめ、著名テスター&ルアーフィッシャーマン、ビルダーグッズが大集結!

ここでしか手に入らないお宝アイテムや、メーカー&ビルダーさんと直接話してお買い求めいただけるイベントです。

同時にステージトークショーや、各メーカーの商品が当たる抽選会などお楽しみもりだくさんの内容で開催!

チケットは前売り500円(税込)、当日600円(税込)。

主催実行委員会を構成する、corso sapporo、つり具センター(道内10店)、MyLochで、6月7日まで発売中です。

ポスター

内容・イベント

(1) 展示商談会 8日(土)10:00〜17:30、9日(日)10:00〜17:30

主にルアーフィッシングメーカーによる商品の展示・即売会

(2) ビルダーグッズ 展示・即売会(2F特設会場) ※1回ごとに人数制限あり

(3) ミニステージ

最新のルアーフィッシングの魚種・傾向、各フィールドでの実釣情報 など

【6月8日(土) 初日 ミニステージ出演者】

(1) 11:00〜11:30

テーマ:北海道のロックフィッシュ攻略

出演者:伊豫部 健(10FT UNGER 代表)×能代 英愛(10FT UNGER スタッフ)

(2) 12:00〜12:30

テーマ:北海道エギングの可能性

出演者:川上 英佑(ヤマリアフィールドテスター)×齋藤 壮平(corso sapporo スタッフ)

(3) 13:30〜14:00

テーマ:フィッシングフリートーク

出演者:秋丸 美帆(ダイワフィールドテスター)×齋藤 壮平(corso sapporo スタッフ)

(4) 15:00〜15:30

テーマ:フィッシングフリートーク

出演者:マルコス(YouTuber)

(5) 16:30〜17:00

テーマ:フィッシングフリートーク

出演者:ジャークマン(APIAフィールドテスター)

【6月9日(日) 2日目 ミニステージ出演者】

(1) 10:30〜11:00

テーマ:北海道のショアジギング事情

出演者:沼田 純一(パームスフィールドスタッフ)×齋藤 壮平(corso sapporo スタッフ)

(2) 12:00〜12:30

テーマ:女子の本気釣り

出演者:富士村 彩花(ダイワフィールドテスター)×矢野 愛実(つり具センターアンバサダー・シマノサポートアングラー)

(3) 13:30〜14:00

テーマ:ヒラメ攻略法

出演者:GHF RyoH(ジャクソンテスター)×佐藤 大輔(ジャクソンテスター)

(4) 15:00〜15:30

テーマ:北海道の怪魚釣り

出演者:小塚 拓矢(モンスターキス代表)

(5) 16:30〜17:00

テーマ:フィッシングフリートーク

出演者:村田 基(シマノデモンストレーター・ウォーターランド代表)

