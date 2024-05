ちぃたん☆コラボ第一弾！はあとねいる「ちぃたん☆」コラボレーション

「はあとねいる」は、秋葉原出身のコツメカワウソの妖精としてYouTubeやSNSで人気のキャラクター「ちぃたん☆」とのコラボレーションが決定しました。

「はあとねいる」を運営するはあとは、秋葉原出身のコツメカワウソの妖精としてYouTubeやSNSで人気のキャラクター「ちぃたん☆」とのコラボレーションを決定!

ちぃたん☆×はあとねいるコラボ第一弾

全国の「はあとねいる」にて、ちぃたん☆オリジナルのネイルデザインを発表。

キャンペーン期間:2024年6月1日(土)〜 終了時期未定

ちぃたん☆ネイルデザイン

「はあとねいる」概要

「はあとねいる」は、施術料金が業界相場(7,700円)の約半額の3,850円の完全定額制となり、リピート率90%の為、サブスクリプションモデルの業態となります。

尚且つ、所要時間が業界平均(120分)の半分の60分スピード施術であることが特徴です。

・メニュー

ハンドジェルネイル:定額3,500円(税込3,850円)

フットジェルネイル:定額4,000円(税込4,400円)

ネイルオフ :0〜2,000円(税込0〜2,200円)

