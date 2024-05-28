【大雨警報】長野県・上田市、伊那市、楢川、木祖村、木曽町、麻績村などに発表
気象台は、午後3時41分に、大雨警報（土砂災害）を上田市、伊那市、楢川、木祖村、木曽町、麻績村、筑北村に発表しました。
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中部、南部では、28日夜のはじめ頃から29日未明まで土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■上田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夜のはじめ頃から29日未明にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 28日夕方
■伊那市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夜のはじめ頃から29日未明にかけて警戒
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夜のはじめ頃から29日未明にかけて警戒
■木祖村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夜のはじめ頃から29日未明にかけて警戒
■木曽町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夜のはじめ頃から29日未明にかけて警戒
■麻績村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夜のはじめ頃から29日未明にかけて警戒
■筑北村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夜のはじめ頃から29日未明にかけて警戒