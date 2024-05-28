【2024球宴ファン投票】5月28日の中間発表 最多得票は変わらず万波、両リーグ・遊撃手トップ争いが熾烈を極める！
◆ ファン投票は6月23日まで！
日本野球機構（NPB）は28日、『マイナビオールスターゲーム2024』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
最多得票は変わらず万波中正（日本ハム）が28万2750票でトップ。また両リーグの遊撃手トップ争いが熾烈を極め、パ・リーグは1位・紅林弘太郎（オリックス）から3位・水野達稀（日本ハム）まで約1万6000票差と僅差。
セ・リーグも1位・長岡秀樹（ヤクルト）から2位・村松開人（中日）まで約2000票差と混戦となっている。
『マイナビオールスターゲーム2024』と題して開催される今年の球宴は、7月23日にエスコンフィールド、翌24日に神宮で第2戦が開催予定。
5月18日（土）から始まったNPB公式サイト、SmartNewsアプリでのWeb投票、公式戦開催球場、有名書店、郵便はがきによる投票は6月23日（日）まで。7月2日16時に最終結果が発表され、7月8日16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ パ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
139,578票 山粼福也（日本ハム）
82,954票 佐々木朗希（ロッテ）
69,148票 宮城大弥（オリックス）
＜中継ぎ投手＞
149,425票 河野竜生（日本ハム）
95,071票 松本裕樹（ソフトバン）
82,567票 Ａ.マチャド（オリックス）
＜抑え投手＞
223,386票 田中正義（日本ハム）
105,784票 則本昂大（楽天）
85,359票 R.オスナ（ソフトバンク）
＜捕手＞
231,656票 田宮裕涼（日本ハム）
110,603票 森友哉（オリックス）
94,400票 甲斐拓也（ソフトバンク）
＜一塁手＞
190,168票 A.マルティネス（日本ハム）
131,036票 山川穂高（ソフトバンク）
96,420票 N.ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
121,642票 上川畑大悟（日本ハム）
110,579票 外崎修汰（西武）
108,059票 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
207,430票 郡司裕也（日本ハム）
112,038票 宗佑磨（オリックス）
94,984票 栗原陵矢（ソフトバンク）
＜遊撃手＞
133,695票 紅林弘太郎（オリックス）
130,755票 源田壮亮（西武）
117,200票 水野達稀（日本ハム）
＜外野手＞
282,750票 万波中正（日本ハム）
253,247票 柳田悠岐（ソフトバンク）
222,014票 近藤健介（ソフトバンク）
152,471票 松本 剛（日本ハム）
149,504票 周東 佑京（ソフトバンク）
＜指名打者＞
129,725票 中村剛也（西武）
98,566票 L.セデーニョ（オリックス）
93,381票 G.ポランコ（ロッテ）
◆ セ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
105,092票 才木浩人（阪神）
53,602票 東克樹（DeNA）
47,715票 菅野智之（巨人）
＜中継ぎ投手＞
129,198票 岩崎優（阪神）
86,198票 西舘勇陽（巨人）
56,543票 森原康平（DeNA）
＜抑え投手＞
201,430票 Ｒ.マルティネス（中日）
70,713票 Ｊ.ゲラ（阪神）
64,465票 大勢（巨人）
＜捕手＞
141,083票 山本祐大（DeNA）
76,858票 中村悠平（ヤクルト）
76,719票 坂本誠志郎（阪神）
＜一塁手＞
214,182票 岡本和真（巨人）
86,875票 中田翔（中日）
82,588票 大山悠輔（阪神）
＜二塁手＞
153,337票 牧秀悟（DeNA）
134,139票 中野拓夢（阪神）
76,801票 吉川尚輝（巨人）
＜三塁手＞
223,163票 村上宗隆（ヤクルト）
92,263票 坂本勇人（巨人）
75,410票 宮粼敏郎（DeNA）
＜遊撃手＞
108,222票 長岡秀樹（ヤクルト）
106,259票 村松開人（中日）
89,337票 木浪聖也（阪神）
＜外野手＞
239,907票 近本光司（阪神）
205,834票 細川成也（中日）
169,568票 筒香嘉智（DeNA）
132,118票 Ｄ.サンタナ（ヤクルト）
128,592票 森下翔太（阪神）
日本野球機構（NPB）は28日、『マイナビオールスターゲーム2024』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
最多得票は変わらず万波中正（日本ハム）が28万2750票でトップ。また両リーグの遊撃手トップ争いが熾烈を極め、パ・リーグは1位・紅林弘太郎（オリックス）から3位・水野達稀（日本ハム）まで約1万6000票差と僅差。
『マイナビオールスターゲーム2024』と題して開催される今年の球宴は、7月23日にエスコンフィールド、翌24日に神宮で第2戦が開催予定。
5月18日（土）から始まったNPB公式サイト、SmartNewsアプリでのWeb投票、公式戦開催球場、有名書店、郵便はがきによる投票は6月23日（日）まで。7月2日16時に最終結果が発表され、7月8日16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ パ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
139,578票 山粼福也（日本ハム）
82,954票 佐々木朗希（ロッテ）
69,148票 宮城大弥（オリックス）
＜中継ぎ投手＞
149,425票 河野竜生（日本ハム）
95,071票 松本裕樹（ソフトバン）
82,567票 Ａ.マチャド（オリックス）
＜抑え投手＞
223,386票 田中正義（日本ハム）
105,784票 則本昂大（楽天）
85,359票 R.オスナ（ソフトバンク）
＜捕手＞
231,656票 田宮裕涼（日本ハム）
110,603票 森友哉（オリックス）
94,400票 甲斐拓也（ソフトバンク）
＜一塁手＞
190,168票 A.マルティネス（日本ハム）
131,036票 山川穂高（ソフトバンク）
96,420票 N.ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
121,642票 上川畑大悟（日本ハム）
110,579票 外崎修汰（西武）
108,059票 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
207,430票 郡司裕也（日本ハム）
112,038票 宗佑磨（オリックス）
94,984票 栗原陵矢（ソフトバンク）
＜遊撃手＞
133,695票 紅林弘太郎（オリックス）
130,755票 源田壮亮（西武）
117,200票 水野達稀（日本ハム）
＜外野手＞
282,750票 万波中正（日本ハム）
253,247票 柳田悠岐（ソフトバンク）
222,014票 近藤健介（ソフトバンク）
152,471票 松本 剛（日本ハム）
149,504票 周東 佑京（ソフトバンク）
＜指名打者＞
129,725票 中村剛也（西武）
98,566票 L.セデーニョ（オリックス）
93,381票 G.ポランコ（ロッテ）
◆ セ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
105,092票 才木浩人（阪神）
53,602票 東克樹（DeNA）
47,715票 菅野智之（巨人）
＜中継ぎ投手＞
129,198票 岩崎優（阪神）
86,198票 西舘勇陽（巨人）
56,543票 森原康平（DeNA）
＜抑え投手＞
201,430票 Ｒ.マルティネス（中日）
70,713票 Ｊ.ゲラ（阪神）
64,465票 大勢（巨人）
＜捕手＞
141,083票 山本祐大（DeNA）
76,858票 中村悠平（ヤクルト）
76,719票 坂本誠志郎（阪神）
＜一塁手＞
214,182票 岡本和真（巨人）
86,875票 中田翔（中日）
82,588票 大山悠輔（阪神）
＜二塁手＞
153,337票 牧秀悟（DeNA）
134,139票 中野拓夢（阪神）
76,801票 吉川尚輝（巨人）
＜三塁手＞
223,163票 村上宗隆（ヤクルト）
92,263票 坂本勇人（巨人）
75,410票 宮粼敏郎（DeNA）
＜遊撃手＞
108,222票 長岡秀樹（ヤクルト）
106,259票 村松開人（中日）
89,337票 木浪聖也（阪神）
＜外野手＞
239,907票 近本光司（阪神）
205,834票 細川成也（中日）
169,568票 筒香嘉智（DeNA）
132,118票 Ｄ.サンタナ（ヤクルト）
128,592票 森下翔太（阪神）