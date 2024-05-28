日本ハム・水野達稀

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◆ ファン投票は6月23日まで！

　日本野球機構（NPB）は28日、『マイナビオールスターゲーム2024』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　最多得票は変わらず万波中正（日本ハム）が28万2750票でトップ。また両リーグの遊撃手トップ争いが熾烈を極め、パ・リーグは1位・紅林弘太郎（オリックス）から3位・水野達稀（日本ハム）まで約1万6000票差と僅差。

　セ・リーグも1位・長岡秀樹（ヤクルト）から2位・村松開人（中日）まで約2000票差と混戦となっている。

　『マイナビオールスターゲーム2024』と題して開催される今年の球宴は、7月23日にエスコンフィールド、翌24日に神宮で第2戦が開催予定。

　5月18日（土）から始まったNPB公式サイト、SmartNewsアプリでのWeb投票、公式戦開催球場、有名書店、郵便はがきによる投票は6月23日（日）まで。7月2日16時に最終結果が発表され、7月8日16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ パ・リーグの中間結果

＜先発投手＞

139,578票　山粼福也（日本ハム）

82,954票　 佐々木朗希（ロッテ）

69,148票　 宮城大弥（オリックス）

＜中継ぎ投手＞

149,425票　河野竜生（日本ハム）

95,071票　 松本裕樹（ソフトバン）

82,567票　 Ａ.マチャド（オリックス）

＜抑え投手＞

223,386票　田中正義（日本ハム）

105,784票　則本昂大（楽天）

85,359票　 R.オスナ（ソフトバンク）

＜捕手＞

231,656票　田宮裕涼（日本ハム）

110,603票　森友哉（オリックス）

94,400票　 甲斐拓也（ソフトバンク）

＜一塁手＞

190,168票　 A.マルティネス（日本ハム）

131,036票　山川穂高（ソフトバンク）

96,420票　 N.ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

121,642票　上川畑大悟（日本ハム）

110,579票　外崎修汰（西武）

108,059票　牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

207,430票　郡司裕也（日本ハム）

112,038票　宗佑磨（オリックス）

94,984票　 栗原陵矢（ソフトバンク）

＜遊撃手＞

133,695票　紅林弘太郎（オリックス）

130,755票　源田壮亮（西武）

117,200票　水野達稀（日本ハム）

＜外野手＞

282,750票　万波中正（日本ハム）

253,247票　柳田悠岐（ソフトバンク）

222,014票　近藤健介（ソフトバンク）

152,471票　松本 剛（日本ハム）

149,504票　周東 佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

129,725票　中村剛也（西武）

98,566票　 L.セデーニョ（オリックス）

93,381票　 G.ポランコ（ロッテ）

◆ セ・リーグの中間結果

＜先発投手＞

105,092票　才木浩人（阪神）

53,602票　 東克樹（DeNA）

47,715票　 菅野智之（巨人）

＜中継ぎ投手＞

129,198票　岩崎優（阪神）

86,198票　 西舘勇陽（巨人）

56,543票　 森原康平（DeNA）

＜抑え投手＞

201,430票　Ｒ.マルティネス（中日）

70,713票　 Ｊ.ゲラ（阪神）

64,465票　 大勢（巨人）

＜捕手＞

141,083票　山本祐大（DeNA）

76,858票　 中村悠平（ヤクルト）

76,719票　 坂本誠志郎（阪神）

＜一塁手＞

214,182票　岡本和真（巨人）

86,875票　 中田翔（中日）

82,588票　 大山悠輔（阪神）

＜二塁手＞

153,337票　牧秀悟（DeNA）

134,139票　中野拓夢（阪神）

76,801票　 吉川尚輝（巨人）

＜三塁手＞

223,163票　村上宗隆（ヤクルト）

92,263票　 坂本勇人（巨人）

75,410票　 宮粼敏郎（DeNA）

＜遊撃手＞

108,222票　長岡秀樹（ヤクルト）

106,259票　村松開人（中日）

89,337票　 木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

239,907票　近本光司（阪神）

205,834票　細川成也（中日）

169,568票　筒香嘉智（DeNA）

132,118票　Ｄ.サンタナ（ヤクルト）

128,592票　森下翔太（阪神）