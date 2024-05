Insta360Japanは、直販サイトにおいて、サマーセールを開始した。期間は6月7日16時まで。

360度アクションカメラ「Insta360 X3」が6万8000円→6万520円(11%オフ)、アクションカメラ「Insta360 Ace Pro」が6万7800円→6万1000円(10%オフ)で提供される。

小型アクションカメラ「Insta360 GO 3」も、20%オフとなる。

製品名 割引率 販売価格 セール価格 Ace Pro 通常版 10% 67,800円 61,000円 Ace 通常版 20% 55,000円 44,000円 X3 通常版 11% 68,000円 60,520円 GO 3 通常版 32GB 20% 57,500円 46,000円 GO 3 通常版 64GB 20% 60,500円 48,400円 GO 3 通常版 128GB 20% 64,800円 51,800円 Flow 通常版 12% 20,900円 18,300円 Flow クリエーターキット 12% 28,000円 24,640円 Flow プロ三脚キット 12% 26,000円 22,800円 ONE RS ツイン版 25% 75,180円 56,300円 ONE RS 4K版 20% 43,120円 34,400円 ONE RS 1インチ360度版 10% 118,800円 106,900円 Link 16% 45,800円 38,470円 ONE X2 30% 55,000円 38,500円