【カナダ】

鉱工業製品価格（4月）21:30

予想 0.6% 前回 0.8%（鉱工業製品価格・前月比)

予想 3.1% 前回 4.7%（原材料価格指数・前月比)



【米国】

住宅価格指数（3月）22:00

予想 0.6% 前回 1.2%（前月比)

住宅価格指数（2024年 第1四半期）

予想 N/A 前回 1.5%（前期比)



S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（3月）22:00

予想 7.31% 前回 7.29%（前年比)



コンファレンスボード消費者信頼感指数（5月）23:00

予想 96.6 前回 97.0



※予定は変更されることがあります。

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