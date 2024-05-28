明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０２：０５ 米・クックＦＲＢ（連邦準備理事会）理事がサンフランシスコ連銀主催のイベントで討議に参加

１０：３０ 豪・消費者物価指数

１４：００ 日・消費者態度指数

１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１５：４５ 仏・消費者信頼感指数

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）

２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数

※米・７年物国債入札



○決算発表・新規上場など



※海外企業決算発表：セールスフォース・ドット・コムほか



出所：MINKABU PRESS