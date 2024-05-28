明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０２：０５ 米・クックＦＲＢ（連邦準備理事会）理事がサンフランシスコ連銀主催のイベントで討議に参加
１０：３０ 豪・消費者物価指数
１４：００ 日・消費者態度指数
１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１５：４５ 仏・消費者信頼感指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）
２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数
※米・７年物国債入札
○決算発表・新規上場など
※海外企業決算発表：セールスフォース・ドット・コムほか
出所：MINKABU PRESS
０２：０５ 米・クックＦＲＢ（連邦準備理事会）理事がサンフランシスコ連銀主催のイベントで討議に参加
１０：３０ 豪・消費者物価指数
１４：００ 日・消費者態度指数
１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１５：４５ 仏・消費者信頼感指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）
２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数
※米・７年物国債入札
○決算発表・新規上場など
※海外企業決算発表：セールスフォース・ドット・コムほか
出所：MINKABU PRESS