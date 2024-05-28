明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０２：０５　米・クックＦＲＢ（連邦準備理事会）理事がサンフランシスコ連銀主催のイベントで討議に参加
１０：３０　豪・消費者物価指数
１４：００　日・消費者態度指数
１５：００　独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１５：４５　仏・消費者信頼感指数
２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：００　独・消費者物価指数（速報値）
２３：００　米・リッチモンド連銀製造業指数
※米・７年物国債入札

○決算発表・新規上場など

※海外企業決算発表：セールスフォース・ドット・コムほか

出所：MINKABU PRESS