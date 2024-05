伊藤 蘭が、ホールツアー『伊藤 蘭 ~Over the Moon~ コンサートツアー 2024-2025』を開催する。

本ツアーは、8月25日の大阪フェスティバルホール公演を皮切りに、9月に仙台、埼玉、名古屋、福岡、熊本、2025年1月に京都、神戸、そしてツアーファイナルでは東京ガーデンシアター(有明)と、全国9都市のホールを巡る。

本ツアーのチケットは、明日5月29日21時よりオフィシャル最速抽選先行が開始。なお同日に発売の『伊藤 蘭 50 th Anniversary Tour~Started from Candies~』Blu-ray、DVDにはチケット抽選先行申込用シリアルナンバーが封入されている。

さらに、ツアーが開始する直前の8月21日には、ニューシングル『風にのって~Over the Moon』をリリース。タイトル中の“Over the Moon”は、伊藤 蘭の初のエッセイ『Over the Moon~わたしの人生の小さな物語』のタイトルでもあり、“うれしくて月もこえてしまう”“月もこえてしまうほど楽しい”といった比喩的なフレーズ。表題曲はこのコンセプトをテーマに、安部純が楽曲提供を手掛け、陽光きらめく、開放感と高揚感に溢れる、洗練された歌詞とサウンドに仕上げられた。

同シングルのカップリングは、軽快なポップチューンとなる「大人は泣かない」。作詞は、過去「恋するリボルバー」「愛と同じくらい孤独」を提供した実績があるjam、作曲は「ヴィブラシオン」(JR西日本「おとなび」CM曲)、「明日はもっといい日」を提供してきたIKEZOが担当している。

<伊藤 蘭コメント>

ツアータイトルOver the moon…その意味は「月も超えてしまうぐらい楽しく嬉しい気持ち♪」今年夏から始まるツアーで皆さんとそんな時間を過ごせる日がまちどおしいです‼

伊藤 蘭

(文=リアルサウンド編集部)