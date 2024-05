妊娠・出産情報誌『ゼクシィBaby妊婦のための本』は妊娠・出産・育児について調査結果を発信しています。

今回、「パパが選ぶベビーアイテム」について調査、結果が公開されました。

『ゼクシィBaby妊婦のための本』「パパが選ぶベビーアイテム」について調査

調査方法:インターネット調査

調査対象:『ゼクシィ Baby』会員の妊娠3カ月〜10カ月の妊婦、2歳以下のお子さんをお持ちのママ

有効回答数:2521名

調査実施期間:2024年2月16日(金)〜2月22日(木)

『ゼクシィ Baby 妊婦のための本』フルカラー・約200ページ

<概要>

妊娠初期から、産後まで役立つ、無料でもらえるマタニティー雑誌。

医師・助産師など専門家監修の記事や、先輩ママのリアルな体験談を多数掲載。

<配布方法>

『ゼクシィBaby』に会員登録すると、妊娠2〜8カ月の妊婦さんを対象に毎号無料で送られます。

(※これまで一度もお届けしたことがない方に限り妊娠9カ月まで対象になります)

※『ゼクシィBaby』への会員登録の際にはお子さまのお誕生日(出産予定日)登録が必要です。

詳細は『ゼクシィBaby』のwebサイトをご覧ください。

https://zexybaby.zexy.net/ninpu/

妊娠・出産情報誌『ゼクシィBaby妊婦のための本』は妊娠・出産・育児について調査をし、発信しています。

今回、インターネット調査で2521名が答えた、「パパが選ぶベビーアイテム」について調査、アンケート結果が公開されました。

パパのベビーアイテム選びに関するアンケート結果

出産前から選ぶベビーアイテム、どうやって選ぶことが多いのでしょうか?

誰が主導で選んだのか、パパ主導で選んだものとその理由など、ベビーアイテム選びについてのリサーチが行われました。

Q1:ベビーベッドやベビーカー、抱っこひもなど「ベビーアイテム」は、主にどのように選びましたか?

ベビーアイテムの選び方は「パパとママが一緒に」が一番多い結果に!

「パパが主導」と回答したのはわずか1%でしたが、「一緒に」「アイテムによって」を加えると過半数となりました。

Q2:パパが主導で選んだアイテムは何ですか?

パパが主導で選んだアイテムにはどのようなものがあるのでしょうか?

一番多いのは「抱っこひも」。

パパが抱っこすることも多いので、妊娠中はお腹が大きく試着できないので、などの声がありました。

また「ベビーカー」では走行性や機能性にパパがこだわったという声も。

「ベビーベッド」では、パパが組み立ててくれるので、というコメントもあり、アンケートからは我が子のために奮闘するパパの様子がうかがえました。

「パパが選んだベビーアイテム」に関するママたちのコメント

調査では、パパが主導で選んだベビーアイテムに関するママたちのコメントも!

抱っこひも

・購入時はおなかが大きくなっていて私が試着するのは難しかったため、パパがメインになって安全性を重視して選んでもらいました。

・パパに抱っこしてもらうことも多いと思うので、パパメインでセレクト。腰への負担が軽減される機能性の高いタイプを選んでいました!

・保育園の送り迎えに使うことがあるので、子どもの安全性に加えてパパも使いやすい色やデザインで決定。

ベビーカー

・車への積み下ろしやお出かけ時に押してくれるのは主にパパなので、軽量で押しやすいタイプのベビーカーを選んでいました。

・もともと車やバイク好きで、サスペンションやタイヤなど、性能にこだわりがあるので任せました。

・ベビーカーはパパメインで決定。デザインやメーカー比較など強いこだわりがあったようです。

ベビーベッド

・パパが組み立ててくれるので、組み立てやすさや部屋のサイズを考えて決めてもらいました。

・寝室に置ける大きさか、口コミはどうか、安全性はどうか、パパがとても気にしていたので、パパメインで探して買ってもらいました。

ベビー服

・洋服好きなパパ。「男の子だからおそろいを着たい!」とうれしそうに選んでいました。

・かわいいベビー服選びは、特にパパになる実感が湧くなと思い、「どっちがいい?」など候補を見せつつ選んでもらいました。

・夫の方が、機能性やデザイン、使いやすさなど細かく見て選ぶのが好きだし得意だから。

Q3:「パパ専用」「ママ専用」と各自それぞれに持っているアイテムはありますか?

「パパ専用」「ママ専用」とそれぞれが持つアイテムについては、「抱っこひも」という回答が15.3%と一番多く、約6人に1人が「パパ専用抱っこひも」を持っているという結果になりました。

体格差もあり、パパ専用、ママ専用で複数用意する家庭も多いようです。

『ゼクシィBaby妊婦のための本』編集部の調査では、抱っこひもはママ専用でも複数持つ人が多いのが昨今の傾向となっています。

種類も豊富なので様々なシーンで使い分けているようです。

パパたちの奮闘する姿が目に浮かぶようなアンケート結果。

ぜひ参考にしてくださいね!

今回紹介しきれなかったフリーコメントなどは『ゼクシィBaby』のweb記事で紹介されています。

「ゼクシィBaby パパが選ぶベビーアイテムアンケート」

https://zexybaby.zexy.net/article/contents/0181/

こちらもあわせてチェックしてください☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「パパが選ぶベビーアイテム」を調査!『ゼクシィBaby妊婦のための本』Baby』アンケート appeared first on Dtimes.