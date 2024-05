Switch向けAVG「東京クロノス＆アルトデウス: BC ツインパック」プレイ動画を100本一挙公開！

Switch向けアドベンチャーゲーム「東京クロノス&アルトデウス: ビヨンドクロノス ツインパック」の魅力を伝えるショートプレイ動画100本が、8月1日(木)の発売に先駆けてYouTubeにて公開された。

MyDearestとイザナギゲームズは、2024年8月1日(木)に発売予定のアドベンチャーゲーム「東京クロノス&アルトデウス: ビヨンドクロノス ツインパック」の魅力を伝えるショートプレイ動画を100本制作し、YouTubeにて公開した。



「東京クロノス&アルトデウス: ビヨンドクロノス ツインパック」ゲームプレイ動画(YouTube再生リスト)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRJ5LTawPe_6rEiz2Y3jfhd1X9GEEbh7B

動画数はそれぞれ「東京クロノス」が50本、「アルトデウス: BC」が50本。Switch実機によるゲームプレイ動画となるため、「東京クロノス&アルトデウス:ビヨンドクロノス ツインパック」のゲームのイメージをぜひ体感してほしい。

「東京クロノス&アルトデウス: BC ツインパック」パッケージ版

■通常版

早期購入特典「東京クロノス 書き下ろし小説」付 Nintendo Switchソフト

「東京クロノス&アルトデウス: ビヨンドクロノス ツインパック」

販売価格:7,480円(税込)

※全店舗共通で初回生産のパッケージ版に限り、「東京クロノス」の書き下ろし小説付き

■豪華版

名場面選定選挙にて選ばれた名シーンの描き下ろしアクリルボード2種に加え、「アルトデウス: ビヨンドクロノス」Singing the Albireo(著/入間人間)&柏倉監督新規書き下ろし小説が同梱。

収納用のアートボックスも、キャラクターデザインを担当したLAMの描き下ろしイラストを使用した豪華版

【タイトル情報】

■「東京クロノス&アルトデウス: ビヨンドクロノス ツインパック」

対応機種:Nintendo Switch

ジャンル:アドベンチャーゲーム

キャラクターデザイン:LAM

プレイ人数:1名

音声言語:東京クロノス:日本語

アルトデウス:日本語、英語

対応言語:東京クロノス:日本語、英語、中国語(簡体字・繁体字)

アルトデウス:日本語、英語、中国語(簡体字・繁体字)、ドイツ語、フランス語

開発:イザナギゲームズ(IzanagiGames, Inc.)/MyDearest株式会社(MyDearest Inc.)

販売:イザナギゲームズ(IzanagiGames, Inc.)

価格:7,480円(税込)

発売日:2024年8月1日

東京クロノス&アルトデウス:ビヨンドクロノス ツインパック特設サイト:https://mydearestvr.com/products/switch_tcabc.html

クロノスユニバース公式Xアカウント( @dyschronia_jp ):https://twitter.com/dyschronia_jp

©︎ IzanagiGames, Inc. ©︎ MyDearest, Inc. © 2018 Project TOKYO CHRONOS. All Rights Reserved.

