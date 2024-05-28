【大雨警報】和歌山県・田辺市龍神に発表
気象台は、午後3時19分に、大雨警報（土砂災害）を田辺市龍神に発表しました。また洪水警報を海南市、有田市に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を湯浅町に発表しました。
和歌山県では、28日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。北部では、28日夕方まで低い土地の浸水に、28日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■和歌山市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
28日夕方に警戒
1時間最大雨量 50mm
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
28日夕方に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
28日夜のはじめ頃にかけて警戒
■橋本市
□大雨警報
・浸水
28日夕方に警戒
1時間最大雨量 50mm
■有田市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
28日夕方に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
28日夜のはじめ頃にかけて警戒
■田辺市龍神
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夜のはじめ頃にかけて警戒
■紀の川市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
28日夕方に警戒
3時間最大雨量 80mm
■湯浅町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
28日夕方に警戒
1時間最大雨量 50mm
■日高川町中津
□大雨警報
・土砂災害
28日夜のはじめ頃にかけて警戒
■日高川町美山
□大雨警報
・土砂災害
28日夜のはじめ頃にかけて警戒