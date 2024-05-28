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気象台は、午後3時19分に、大雨警報（土砂災害）を田辺市龍神に発表しました。また洪水警報を海南市、有田市に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を湯浅町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】和歌山県・田辺市龍神に発表

和歌山県では、28日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。北部では、28日夕方まで低い土地の浸水に、28日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■和歌山市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　28日夕方に警戒
　1時間最大雨量　50mm

■海南市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　28日夕方に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　28日夜のはじめ頃にかけて警戒

■橋本市
□大雨警報
・浸水
　28日夕方に警戒
　1時間最大雨量　50mm

■有田市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　28日夕方に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　28日夜のはじめ頃にかけて警戒

■田辺市龍神
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日夜のはじめ頃にかけて警戒

■紀の川市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　28日夕方に警戒
　3時間最大雨量　80mm

■湯浅町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　28日夕方に警戒
　1時間最大雨量　50mm

■日高川町中津
□大雨警報
・土砂災害
　28日夜のはじめ頃にかけて警戒

■日高川町美山
□大雨警報
・土砂災害
　28日夜のはじめ頃にかけて警戒