“JYP新人”NEXZ、デビュー曲「Ride the Vibe」のパフォーマンスビデオを公開！心の揺らぎを表現

JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2」から誕生したグローバル・ボーイズグループNEXZが、デビュー曲のパフォーマンスビデオを公開した。5月20日、世界中が切望していた“グローバルデビュー”を果たした彼らは、「M COUNTDOWN」を皮切りに、「ミュージックバンク」「音楽中心」「人気歌謡」といった韓国の人気音楽番組に連日出演。韓国・HANTEOチャートでは、NEXZ初の韓国リリース作「Ride the Vibe」がPhysical Album Chartのウィークリー3位と大健闘。29日放送の「SHOW CHAMPION」をはじめ、また今週も数々の音楽番組出演を控え、怒涛の活動を展開中だ。

そんな中、ミュージックビデオのYouTube再生数が早くも1,500万回を突破し、話題沸騰中のデビュー曲「Ride the Vibe」のパフォーマンスビデオが公開された。「Ride the Vibe」のミュージックビデオは、平均年齢17.4歳のNEXZだからこそ表現出来る青春群像劇であり、まるでショートフィルムさながらな“エモい”映像世界が話題だが、同時に独特のパフォーマンスにも視線が集中している。音楽番組での露出も相まって、より一層「Ride the Vibe」のパフォーマンスに注目が集まる中、絶妙なタイミングでのパフォーマンスビデオ公開となった。「Ride the Vibe」の持つヴァイブスに乗せて、思春期の少年たちならではの“心の揺らぎ”を表現した魂のパフォーマンスを、是非細部まで何度もご覧いただきたい。JYPが送り出すStray Kids以来約6年ぶりのボーイズグループとして念願の“グローバルデビュー”を果たすと同時に、凄まじいスタートを切ったNEXZ。この追い風に乗って、彼等が世界へ羽ばたく日は近い。