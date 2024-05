三つ星フレンチ出身のソムリエがオーナー！ 看板メニューはワインがすすむ「カニクリームコロッケ」（東京・清澄白河）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は清澄白河にオープンした、世界のワインと旬の料理を楽しめるノンジャンルレストランです。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

Lol.(東京・清澄白河)

猪の炭焼きハンバーグ 出典:tomomin826さん

2024年5月、清澄白河駅から徒歩5分ほどの場所に、古民家を改装したレトロモダンなレストラン「Lol.」がオープンしました。緑が多く風情ある町並みの清澄白河は、美術館やギャラリー、お洒落なカフェもたくさんある、いま注目の街。アートや食に対する感度が高く、都内でも圧倒的な伸び代を感じるこの街で、理想に近い古民家が見つかったため開業を決めたそうです。店名は舌鼓を打つという意味の「Lick One’s lips」から。産地と鮮度にこだわった選りすぐりの食材を使い、丁寧に仕上げた一皿を堪能できます。

店内 写真:お店から

オーナーソムリエの富田逸斗氏は、「The Tabelog Award 2024 Silver」受賞店であり、ミシュラン三つ星を獲得している表参道の名店「レフェルヴェソンス」出身。 在籍中、2019年に国内最年少でJ.S.A.ソムリエ資格を取得しました。

その後、ビストロや銀座の高級割烹でシェフソムリエを経て独立。現在に至ります。

シェフの中島優士郎氏は、フランスの星付きレストランをはじめ、イタリアンやスパニッシュで腕を磨いた経験の持ち主。幅広い経験に裏打ちされた、ジャンルにとらわれない旬の逸品を提供しています。

落ち着きのある店内 写真:お店から

店内は昔ながらの風情を活かし築70年の古民家を改装した、レトロモダンな温かみのある雰囲気。一人でもくつろげるカウンター8席とテーブル14席があり、日常使いからデートや記念日まで、さまざまなシーンで活躍しそう。

ロルのカニクリームコロッケ 出典:tomomin826さん

看板メニューの「ロルのカニクリームコロッケ」1,500円は、ジャガイモは使わずに、蟹味噌とズワイガニの身、焦がしニンニクで仕上げる、最高にワインに合う逸品。サックリ食感と蟹の旨みとコクを存分に楽しめます。

鴨の柚卵つくね 写真:お店から

他にも馬肉のように綺麗で淡泊な味わいが特徴のダチョウにロースト胡桃オイルを合わせて味わう「国産ダチョウとハーブのタルタル」1,500円や、濃厚な卵黄をまとったジューシーなつくねに柚が爽やかに香る「鴨の柚卵つくね」1,500円など、ワインがすすむメニューがそろっています。

和室を改装したウォークインセラー 写真:お店から

2階には和室を改装し、一年中温度や湿度を管理したウォークインのセラーを完備。300本を超えるワインをストックしていて、ナチュラルワインから往年のワインファンも喜ぶグランヴァンまで幅広く用意しています。ゲストが自分でセラーから好みのワインを選べるという演出も楽しいですね。ワインだけでなく、自社オリジナルのクラフトビール「LOL BEER」や日本酒、ノンアルコールなど充実なラインアップで、お酒好きな方も満足できます。

肩肘張らずに、アラカルトでワインと共に楽しめるノンジャンルレストラン。富田氏が選ぶ世界のワインと旬の料理のマリアージュを体験しに、足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

焼きホタテのセビーチェ 出典:ingridbさん

『中島さんによるおばんざいは基本アルコールに合うようにしっかりめの味わい。

飲めない方にはその様に調整されるそう。



短い時間でしたが久しぶりに富田さんの元気な顔を見る事が出来て良かったです。

無事船出が出来て何より。

自分が知っている富田さんのキャリアからは真逆に近い食べ手、飲み手との距離がとても近いお店。

中島さんの本格的な料理、古賀さんのハンドドリップは次のお楽しみに』(ingridbさん)

トリュフとオムレツ 出典:tomomin826さん

『ジャンルに囚われず、様々な構成の料理をアラカルトで

楽しむことが出来て最高に幸せでした!!』(tomomin826さん)



⁡※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆Lol.住所 : 東京都江東区清澄2-5-3TEL : 050-5593-3256

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:佐藤明日香

