中村雅俊が、デビュー50周年記念のオールタイムベスト盤『SONGS〜Masatoshi Nakamura 50th Anniversary All Time Best〜』を5月29日(水)に発売する。この作品は、キャリア初となるファン投票により選曲されたDisc1・2と、中村雅俊自らが選ぶ楽曲群が収録されたDisc3、幻のデビュー曲「ウイスキーの小瓶」含む未発表曲や過去曲の当時のデモなど歴史的価値の高いレアトラックを収録したDisc4の4枚組となる。

リリース情報







『SONGS〜Masatoshi Nakamura 50th Anniversary All Time Best〜』2024年5月29日(水) 4枚組CD品番:COCP-42272/5価格:¥5,000(税抜:¥4,545)※同日デジタル配信リリースDisc1 Fan’s Best Vol.1M1.ふれあいM2.恋人も濡れる街角M3.俺たちの旅M4.君がいてくれたからM5.心の色M6.ただお前がいいM7.海を抱きしめてM8.辛子色の季節M9.100年の勇気M10.時代遅れの恋人たちM11.Sincerely(Day&Day)M12.家路M13.いつか街で会ったならM14.想い出のクリフサイド・ホテルM15.雨のハイウェイDisc2 Fan’s Best Vol.2M1.白い寫眞館M2.マーマレードの朝M3.70年代M4.青春貴族M5.日時計M6.あゝ青春M7.時M8.あなたによせてM9.ONE MORE HEARTM10.哀しい人M11.日付変更線M12.涙M13.だろう!!M14.ナカムラ・エレキ音頭M15.願いDisc3 Masatoshi’s BestM1.ワスレナイM2.愛はここにあるM3.酔夢 -swim-M4.あなたひとりM5.Do You Miss Me?M6.父に捧ぐM7.君が開く扉の向こうにM8.SILENT LOVEM9.パーティパーティM10.Smile AgainM11.やっぱり ありがとうM12.あなたを愛する私M13.ハートブレイクを装ってM14.花になろうM15.余韻M16.誰も知らないこの恋はDisc4 Rare Tracks&Demo TakesM1.なかむらくんM2.泣き笑いM3.Love songを贈りたいM4.ウイスキーの小瓶M5.戦慄のメロディM6.君しかいらないM7.君しかいらない(Demo)M8.リアルな果実M9.リアルな果実(Demo)M10.陽のあたる坂道M11.陽のあたる坂道(Demo)M12.真夜中の行方(Demo)M13.真夜中の行方M14.I’m NAIVE(Demo)M15.I’m NAIVEM16.独り言M17.Mrs. LibraryM18.私の町