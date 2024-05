サンエックスの人気キャラクター「コリラックマ」の20周年をお祝いして、東京・押上にて、2024年6月13日(木)から「KORILAKKUMA 20th ANNIVERSARY CAFE」がオープン!

「コリラックマ」の大好きないちごを使ったメニューや、20周年アニバーサリーケーキなどフォトジェニックな可愛いメニューが登場します☆

BOX cafe&space 東京ソラマチ2号店「KORILAKKUMA 20th ANNIVERSARY CAFE」

期間:2024年6月13日(木)〜7月28日(日)

予約:2024年5月28日(火)13:00〜

予約金:715円(税込)※予約特典付き ※1申込につき、4席迄予約可。

場所:BOX cafe&space 東京ソラマチ2号店

サンエックスの人気キャラクター「コリラックマ」の20周年をお祝いして、東京・押上にて、「KORILAKKUMA 20th ANNIVERSARY CAFE」が期間限定オープン!

「コリラックマ」の大好きないちごを使ったメニューや、20周年をお祝いするケーキなど、フォトジェニックなかわいいメニューが登場します。

さらに、対象のメニューを注文すると購入できるスーベニアや、オリジナルグッズも販売されます☆

事前予約者限定カフェ利用特典

事前予約(税込715円/1名)を利用し、メニューを注文した方に「オリジナルA5クリアファイル(全4種)」から1種をランダムでプレゼント。

「コリラックマ」が大好きないちごを楽しむデザインや、「リラックマ」と「チャイロイコグマ」と一緒にいちごを食べるデザインが展開されています。

メニュー

ハンバーガーやパスタをはじめ、「コリラックマ」の大好物であるいちごを使ったスイーツなどのメニューが登場。

ドリンクメニューにもいちごを使ったフロートやソーダが展開された、いちごづくしです☆

コリラックマのいちごだいすきオムライス

価格:1,790円(税込)

大好きないちごを持って目を輝かせる「コリラックマ」がかわいいオムライス。

スクランブルエッグの中に唐揚げが隠れています。

いちごやクリームソースと一緒に食べるのがおすすめです。

リラックマとキイロイトリのハンバーガープレート

価格:1,790円(税込)

バーベキューソース味の「リラックマ」のバーガープレート。

ターメリック風味のゆで卵で「キイロイトリ」を表現しています。

ハンバーガーに合うポテト付きです。

コリラックマのふわふわエスプーマいちご冷製パスタ

価格:1,890円(税込)

ふわふわエスプーマが可愛い「コリラックマ」のいちごパスタ。

エスプーマの下に隠れているツナ・野菜・いちご入りのパスタは、いちごの風味と爽やかなレモンペッパーオイルの相性が抜群です。

プレートには、20周年のロゴがあしらわれています。

コリラックマ 20th ANNIVERSARYケーキ

価格:1,890円(税込)

「コリラックマ」をお祝いする20周年アニバーサリーケーキ。

ストロベリー風味のクリームと、桃が入った可愛いいちご型のケーキがポイントです。

「チャイロイコグマ」や「コリラックマ」のおもちゃたちがお祝いしているようなデザインのケーキです☆

コリラックマのふわふわしゃぼん玉パフェ

価格:1,490円(税込)

しゃぼん玉で遊ぶ「コリラックマ」と、「コリラックマ」の大事なおもちゃたちが可愛いいちごパフェ。

ストロベリー風味のゼリーやフランボワーズシャーベットの甘酸っぱさと、牛乳プリンのさっぱりとした甘みの相性が良いデザートです。

別添えのプチマシュマロと「コリラックマ」のおもちゃをデコレーションして楽しめます。

「コリラックマ」のおもちゃのモナカは4種よりランダムで1つの提供です。

コリラックマのいちごわっふる

価格:1,590円(税込)

大好きないちごを持った「コリラックマ」のワッフル。

ストロベリーソースのかかったワッフルと、ホイップクリームやいちごなどのフルーツを一緒に食べるのがおすすめです。

コリラックマのいちごスムージー

価格:1,090円(税込)

「コリラックマ」の大好きないちごたっぷりのヨーグルトスムージー。

3種よりランダムでティースプーンを添えての提供です。

ティースプーンは、990円(税込)で新品を購入できます。

コリラックマのいちごフロート

価格:1,090円(税込)

フランボワーズシャーベットでいちごを表現した桃風味のドリンク。

3種よりランダムでティースプーンを添えての提供です。

ティースプーンは、990円(税込)で新品を購入できます。

コリラックマのいちごつぶつぶソーダ

価格:1,090円(税込)

甘酸っぱいいちご風味のソーダ。

別添えのいちごをつぶして混ぜ合わせて食べるのがおすすめです。

3種よりランダムでティースプーンを添えての提供です。

ティースプーンは、990円(税込)で新品を購入できます。

SIDE DRINK

価格:各790円(税込)

メニュー:ホットコーヒー・ホットティー・アイスコーヒー・アイスティー・コーラ・オレンジ・ジンジャーエール

ホットコーヒーとホットティーには「コリラックマ」のマドラータグを添えて、その他ソフトドリンクには「コリラックマ」のストロータグを添えての提供です。

サイドドリンクはワンオーダー対象外です。

スーベニア(ティースプーン)

価格:各990円(税込)

種類:全3種類(ピンク・ホワイト・イエロー)

対象ドリンク:コリラックマのいちごスムージー・コリラックマのいちごフロート・コリラックマのいちごつぶつぶソーダ

対象のドリンクとセットで購入できるティースプーン。

大好物のいちごを楽しむ姿など、3種類の「コリラックマ」のデザインが展開されています。

※対象メニュー1品につき各柄3点まで購入可能です。

オリジナルグッズ

「KORILAKKUMA 20th ANNIVERSARY CAFE」のオリジナルグッズも登場!

アクリルキーホルダー、マグネット、コースター、巾着、ミニタオルが展開されています。

アクリルキーホルダー(ランダム5種)

価格:825円(税込)

ランダムのアクリルキーホルダー。

「コリラックマ」がいちごを楽しむ姿やおもちゃで遊んでいる姿を描いたデザインが展開されています。

「リラックマ」や「チャイロイコグマ」が描かれているキーホルダーも。

どの柄が出るかは開けてからのお楽しみです☆

ウッドマグネット(ランダム5種)

価格:880円(税込)

ウッド素材のマグネットは、いちごを楽しむ「コリラックマ」のデザイン。

いちごを頬張る姿やいちごに目を輝かせる姿など、様々な「コリラックマ」が展開されたマグネットです。

背景には、5種類共通していちごのイラストが散りばめられています。

アクリルスタンドコースター(ランダム5種)

価格:1,045円(税込)

アクリルスタンドがついたコースター。

「コリラックマ」のほか、「リラックマ」や「チャイロイコグマ」のデザインも展開されています。

コースターとして使っても、飾っても楽しめます。

巾着

価格:1,430円(税込)

いちごを頬張る「コリラックマ」の巾着。

背景はいちごのデザインになっています。

裏面には、いちごのイラストと、様々な表情の「コリラックマ」が散りばめられています☆

ミニタオル

価格:1,430円(税込)

みんなで「コリラックマ」をお祝いしているデザインのミニタオル。

ステージで、「コリラックマ」がいちごのマイクを持って歌っています。

「リラックマ」や「チャイロイコグマ」、「キイロイトリ」、「コリラックマ」のおもちゃたちが集合した豪華なデザインのタオルです。

サンエックスの人気キャラクター「コリラックマ」の20周年をお祝いするカフェが登場。

「コリラックマ」の大好物のいちごを使ったメニューや、スーベニア、オリジナルグッズが展開されます。

「KORILAKKUMA 20th ANNIVERSARY CAFE」は、2024年6月13日(木)よりオープンです☆

※画像は全てイメージです。

※撮影用のぬいぐるみは付属しません。

©2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post コリラックマの大好物・いちごのカフェメニュー!BOX cafe&space 東京ソラマチ2号店「KORILAKKUMA 20th ANNIVERSARY CAFE」 appeared first on Dtimes.