IllFonicは、映画「Killer Klowns From Outer Spacce(邦題:キラークラウン)」(1988年公開)を原作とした非対称対戦ホラーゲーム「キラークラウン:ザ・ゲーム 」について、予約購入者を対象に5月29日午前1時(日本時間)より先行アクセスを開始すると発表しました。

「キラークラウン:ザ・ゲーム」は、原作映画と同様に宇宙から来た殺人ピエロと住民の戦いを、ホラーとコメディ要素を掛け合わせた独特の世界観で表現する作品です。

「殺人ピエロ3名vs住民7名」に分かれて対戦する非対称型マルチプレイヤーゲームとなっており、プレイヤーはピエロとして住民たちを全員捕獲するか、住民としてピエロから身を隠しつつ町を脱出します。

ゲームは映画に登場した町「クレセント・コーブ」を舞台に、個性的な5種類のマップを用意。 また、本作は住民(サバイバー)も殺人ピエロ(キラー)に攻撃できる、という従来の非対称型ホラーゲームと異なる点も特徴のひとつ。オンライン型ホラーゲームの新しい遊び方が楽しめそうです。

本作には原作映画を手掛けたキオド兄弟が監修に携わっており、「テレンツィ兄弟のアイスクリームトラック」など、映画ファンにはお馴染みの要素が多数盛り込まれています。

他にも殺人ピエロが使う特殊能力や武器、住民のコスチュームなど、原作ファンにとっては懐かしく、新規プレイヤーにとっては斬新なコンテンツが盛りだくさん。6月5日の正式リリース後は、DLCの配信も行う予定とのことです。

「キラークラウン:ザ・ゲーム」はSteam(PC)、PS5、XboxシリーズX|Sに対応。各ストアにて予約受付中となっています。

