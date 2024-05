【「血と灰の女王」:第203話「(前編)最も古い神」】5月28日 公開

小学館は、コミック配信サイト「裏サンデー」にてマンガ「血と灰の女王」の第203話を5月28日に公開した。

第203話「(前編)最も古い神」では、ドミノとゴアの闘争が展開される。

なお次回更新は6月11日を予定している。

□マンガワン/裏サンデーのX

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.