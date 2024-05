あの熱狂、再び！ 映画「THE FIRST SLAM DUNK」8月13日(火)復活上映決定!! 6月10日(月)よりNetflixにて独占配信開始!!

映画「THE FIRST SLAM DUNK」の復活上映が、2024年8月13日(火)より全国300館以上の映画館にて開催されることが決定した。あわせてNetflixにて6月10日(月)より、日本では独占配信されることも発表された。

「週刊少年ジャンプ」にて1990年から1996年まで連載、TVアニメ化や劇場アニメ化、ゲーム化もされた「SLAM DUNK」。バスケを始める少年少女が全国で続出し、奨学金も設立されたバスケ漫画の金字塔だ。

2022年12月3日より公開された映画「THE FIRST SLAM DUNK」では脚本・監督を原作の井上雄彦さんが務めており、興収収入155億円を突破(5/28時点)、日本の2023年の洋・邦含めた映画興行収入No.1を記録したする大ヒット作となった。

今回、映画「THE FIRST SLAM DUNK」の復活上映が8月13日(火)より全国300館以上の映画館にて開催されることが決定した。(上映劇場や販売スケジュールなどについて近日発表予定)



また、この8月の復活上映を記念して、世界最大級のオンラインエンターテインメントサービスを提供するNetflixにて6月10日(月)より、日本では独占配信されることも発表された。

本作の配信は今回が初となり、来たる夏に行われる劇場での復活上映に向けて、いつどこでもあの興奮を堪能することができる機会となる。



【イベント情報】

■映画「THE FIRST SLAM DUNK」復活上映

2024年8月13日(火)より復活上映





【配信情報】

■Netflix配信

映画「THE FIRST SLAM DUNK」Netflixにて6月10日(月)より独占配信開始





【作品情報】

■「THE FIRST SLAM DUNK」

原作・脚本・監督:井上雄彦

演出:宮原直樹 大橋聡雄 元田康弘 菅沼芙実彦 鎌谷 悠 北田勝彦

CGディレクター:中沢大樹 キャラクターデザイン・作画監督:江原康之 井上雄彦 サブキャラクターデザイン:番由紀子

キャラクターモデリングスーパーバイザー:吉國 圭 BG&プロップモデリングスーパーバイザー:佐藤裕記 テクニカル&リギングスーパーバイザー:西谷浩人

シニアアニメーションスーパーバイザー:松井一樹 テクニカルアニメーションスーパーバイザー:牧野 快 シミュレーションスーパーバイザー:小川大祐

エフェクトスーパーバイザー:松浦太郎 シニアライティングコンポジットスーパーバイザー:木全俊明 ライティングコンポジットスーパーバイザー:新井啓介 鎌田匡晃

美術監督:小倉一男 美術設定:須江信人 綱頭瑛子 色彩設計:古性史織 中野尚美

撮影監督:中村俊介 編集:瀧田隆一 音響演出:笠松広司 録音:名倉 靖

キャスティングプロデューサー:杉山好美 音楽プロデューサー:小池隆太 2Dプロデューサー:毛利健太郎 CGプロデューサー:小倉裕太

制作統括:北崎広実(※崎は立つ崎(たつさき)が正式表記) 氷見武士 アニメーションプロデューサー:西川和宏 プロデューサー:松井俊之



声:仲村宗悟 笠間淳 神尾晋一郎 木村昴 三宅健太



オープニング主題歌:The Birthday(UNIVERSAL SIGMA) エンディング主題歌:10-FEET(EMI Records) 音楽:武部聡志、TAKUMA(10-FEET)

製作:2022 THE FIRST SLAM DUNK Film Partners



アニメーション制作:東映アニメーション/ダンデライオンアニメーションスタジオ





(c) I.T.PLANNING,INC. (c) 2022 THE FIRST SLAM DUNK Film Partners

