【大雨警報】滋賀県・彦根市、近江八幡市、野洲市、東近江市、米原市、愛荘町などに発表
気象台は、午後2時16分に、大雨警報（土砂災害）を彦根市、近江八幡市、野洲市、東近江市、米原市、愛荘町、甲良町、多賀町に発表しました。
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滋賀県では、28日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■大津市南部
□大雨警報
・土砂災害
28日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■大津市北部
□大雨警報
・土砂災害
28日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夕方から28日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■長浜市
□大雨警報
・土砂災害
28日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■近江八幡市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夕方から28日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■野洲市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夕方から28日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■高島市
□大雨警報
・土砂災害
28日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■東近江市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夕方から28日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■米原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夕方から28日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■愛荘町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夕方から28日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■甲良町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夕方から28日夜のはじめ頃にかけて警戒
■多賀町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夕方から28日夜のはじめ頃にかけて警戒