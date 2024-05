【モデルプレス=2024/05/28】バレエコアブームが引き続く中、2024年春夏のトレンドアイテムの1つがバルーンスカート。ガールズグループ・ILLIT(アイリット)の衣装としてもおなじみの風船のようなドリーミーなスカートの人気が高まっている。バレリーナからインスパイアされた“バレエコア”のトレンド化によって、レーススカートやチュチュ、ラッフルスカート、ぺチパンツなど、大胆なほどにガーリーなボトムスが流行中の2024年。その中でもバルーンスカートは、ILLITらアイドルたちのスタイリングに取り入れられたことで注目度が急上昇した。

