岩橋玄樹プロデュースブランド「TwO hundRED」より“花”がテーマの新コレクション先行販売スタート

■「このアクセサリーをたくさんの方につけてもらい、僕の愛や僕の考えているものをたくさん感じとってもらいたいです」(岩橋玄樹)

岩橋玄樹のプロデュースブランド「TwO hundRED(トゥーハンドレッド)」より、“花”をテーマにした新コレクション“Flowers of love to all Fairies”が5月28日より先行販売スタート。公式オンラインサイトでは、新コレクションのイメージ動画とロングインタビューが公開された。

「TwO hundRED」は2023年12月17日、自身の誕生日に初プロデュースブランドとして立ち上げられたジェンダーレスアクセサリーブランド。「アクセサリーを通して僕の愛や考えを感じて、皆さんにも幸せになってほしい」という想いが込められたアクセサリーは、岩橋玄樹が自らデザインしている。

ファンネームである「Fairy」が含まれる今回のコレクション“Flowers of love to all Fairies”は、“花”をテーマに、岩橋玄樹の土台となる特別なモチーフやカラーが主役。岩橋の愛と想いが注がれたこのコレクションは、前作に引き続きアレルギーフリー素材を使用した肌に優しいアクセサリーとなっている。

公式オンラインサイトでは、新コレクションのイメージ動画とロングインタビューが公開中。花のしずくを涙で表現した岩橋玄樹の演技力が作り出す、美しい世界感の動画となっており、前作リリース時の想い、各アクセサリーに込めた想いや、”Fairy”へのメッセージなど、ここでしか聞けないスペシャルな内容となっている。

また、先行販売特典としてオリジナルステッカーのプレゼントや、POPUP STORE開催も決定している。詳細については公式オンラインストアで確認しよう。

「TwO hundRED」公式オンラインストア

https://www.twohundred.jp/

岩橋玄樹 OFFICIAL SITE

https://genkiiwahashi.com/