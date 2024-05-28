MSI、湾曲率1,500R・リフレッシュレート180Hzの27インチゲーミングモニター
エムエスアイコンピュータージャパン（MSI）は、ゲーミングモニター『MAG』シリーズから27インチWQHD「MAG 27CQ6PF」を2024年5月30日に発売する。市場想定価格は37,800円前後。
映像シーンに合わせて画面の明るさ・コントラスト・彩度を自動で調整するAIビジョン、リアルな映像表現が可能なHDR、ベストポジションで使用できる高性能スタンド、AMD FreeSyncに対応する。
湾曲率は1,500R、RAPID VAパネルを採用。リフレッシュレートは180Hz、応答速度は0.5ms（GTG、最小値）、解像度は2,560×1,440ドットのWQHD、最大輝度は300、コントラスト比は5,000：1、アスペクト比は16：9、色域はsRGB カバー率95％、DCI-P3 カバー率80％。視野角は水平垂直ともに178度。
入力端子はHDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.4×1、ヘッドホン出力×1。サイズは611×279×548mm、重さは5.26kg、上下角度調整は-5〜20度、高さ調整は0〜130mm、スイベルは-30〜30度。
映像シーンに合わせて画面の明るさ・コントラスト・彩度を自動で調整するAIビジョン、リアルな映像表現が可能なHDR、ベストポジションで使用できる高性能スタンド、AMD FreeSyncに対応する。
入力端子はHDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.4×1、ヘッドホン出力×1。サイズは611×279×548mm、重さは5.26kg、上下角度調整は-5〜20度、高さ調整は0〜130mm、スイベルは-30〜30度。