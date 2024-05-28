ガンプラなどの新商品情報が6月4日公開！ BANDAI SPIRITS、2024年10月～12月発売のプラモデル情報を掲載予定
【BANDAI SPIRITS ホビー事業部：HOBBY NEW ITEM INFO】
6月4日 公開予定
6月4日 公開予定
BANDAI SPIRITSは、2024年10月から12月に発売予定の新商品情報を6月4日に公開する。
本発表では、2024年10月から12月にかけて同社より発売を予定している新商品情報の公開を予定しており、投稿されたポストのハッシュタグから、ガンプラやプラモデル商品の情報が公開されると予想される。
なお本情報公開に先駆けて、同社のプラモデルブランド「30 MINUTES MISSIONS（30MM）」や「30 MINUTES SISTERS（30MS）」などに関しては、同ブランドの新商品情報を公開する配信「第6回 30ML新商品発表会」を5月30日19時より予定している。
【HOBBY NEW ITEM INFO.】- BANDAI SPIRITS ホビー事業部 (@HobbySite) May 28, 2024
2024年10月～12月発売予定の新商品情報を、
6月4日(火)に公開します！
お楽しみに♪#プラモデル #ガンプラ pic.twitter.com/amddlDTZtU
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